Zonguldak’ta çığlık çığlığa heyelan dehşeti! Korku dolu anlar böyle görüntülendi!

Otelde kaldığımız gecenin sahibi kiraya çıkmamızı söylediler. Ama kiralık ev vermiyorlar. Dışlanıyoruz. Buranın yapılmasıyla alakalı öncülük istiyoruz. Onun bunun evinde kalmak mecburiyetinde değiliz. Çok bir şey istediğimizi sanmıyorum. Belediye başkanı buraya gelip geçmiş olsun der. Buraya bir bakar. Buranın hali normal bir şey değil. O evin içinde otursak bu sefer bizim de canımız yanacak. Brandayı bile biz çektik. Belediyeden veya herhangi bir yerden bize şu ana kadar bir şey yapılmadı. Buraya gelen polis. AFAD'a telefon ettiler. Ama oy zamanı kimse gelip oy istemesin."