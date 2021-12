Zonguldak’ta çığlık çığlığa heyelan dehşeti! Korku dolu anlar böyle görüntülendi!

Edinilen bilgiye göre Karaelmas Mahallesi 88 Evler Sokak'ta yaşayan 8 kişilik Demirdöven ve Koçaklı Ailesi geçtiğimiz hafta sonu heyelan şoku yaşadı. Aile evinin bahçesinde oturduğu sırada heyelan meydana geldi. Çocuklar korkudan çığlık atarken aileleri teselli etti. Heyelan ise an be an amatör kamera tarafından kaydedildi.