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KDK'de 21 personel görevden alındı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 26.8.2016 15:29
KDK'de 21 personel görevden alındı
KDK'de 21 personel görevden alındı

Kamu Denetçiliği Kurumu'nda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından yapılan çalışma kapsamında, 21 personel görevden alındı.

Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016'da püskürtülen darbe girişiminin ardından tüm devlet kurumlarında olduğu gibi KDK'de de FETÖ ile mücadelenin etkin şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda kurumda görev yapan 15 kamu denetçiliği uzmanı, 4 kamu denetçiliği uzman yardımcısı, bir müşaviri ve bir idari personelin kamu görevinden çıkartıldığı, bu yöndeki çalışmaların devam edeceği bildirildi.

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