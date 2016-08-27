Esnafa büyük müjde

Prim borçları yapılandırma başvuruları 1 Eylül’de başlıyor. Borcunu yapılandıracak esnafa kredi imkanı geliyor. 2 milyon 790 bin esnafın her ay ödediği prim düşüyor

Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, prim borçlularını ve esnafı ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı:

1 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK



Vergi ve prim borcu olanlara yönelik büyük bir yapılandırma ortaya koyduk. 3 milyon 151 bin 570 işveren, esnaf, çiftçi, kendi nam ve hesabına Bağ-Kur ödeyenlere yönelik yapılandırmayı TBMM'den geçirdik. 1 Eylül itibarıyla müracaatlar başlayacak. Vergi cezasını ve faizleri kaldırarak sadece enflasyonla birlikte bir yapılandırmayı gerçekleştireceğiz. Peşin ödemede yüzde 50'lik enflasyon indirimi yapılacak.

YÜZDE 50 İNDİRİM



İnşallah pazartesi günü bankalarla yapılan protokoller neticesinde esnafımız çok cüzi bir fark ödeyerek, bankalardan aldıkları kredilerle beraber bu borçlarını da bir şekilde ödeyebilecek. Hem bu yüzde 50'den istifade edecekler hem de yarına daha rahat bir şekilde bakabilecekler.

5.9 milyon kişi Genel Sağlık Sigortası, 3 milyon 151 bin kişi yani hem işverenlerimiz, hem esnafımız, çiftçimiz, Bağ-Kur'lumuz bütün bunların tamamı 9 milyon 50 bin kişiye beyaz bir sayfa açıyoruz. Herkesin faydalanmasını arzu ediyoruz.

YÜZBİNLERCE ESNAFI İLGİLENDİRİYOR

2 milyon 790 bin esnafı ilgilendiren düzenleme TBMM'den geçti. Eğer 568 lira olan priminizi zamanında öderseniz, her ay 83 liralık indirimden istifade edebileceksiniz.