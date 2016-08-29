Direksiyona kim oturacak?

Oyak’ta bir dönem sona erdi. Oyak Otomotiv Başkanı Celal Çağlar ve Renault Mais’in Genel Müdürü İbrahim Aybar görevlerinden ayrıldı

Fransız otomotiv devi Renault ile ortak olan Oyak'ta taşlar yerinden oynadı. Çimento ve Otomotiv Grubu Başkanı Celal Çağlar'ın eylül itibariyle Oyak'tan ayrılacağı konuşuluyor. Oyak Genel Müdürü Coşkun Ulusoy'un mayıs ayındaki istifasının ardından, dört genel müdür yardımcısı istifa etmiş, ancak Ulusoy'un Darüşşafaka'dan arkadaşı olan Celal Çağlar görevine devam etmişti. Oyak'taki bir başka gelişme de grup bünyesindeki Renault Mais'de yaşanıyor. 16 yıldır Renault Mais Genel Müdürlüğü görevini yürüten İbrahim Aybar'la da yollar ayrıldı. Böylece Renault Mais'te İbrahim Aybar dönemi sona erdi. Uzun bir süredir kulislerde Ulusoy'dan sonra İbrahim Aybar'ın da ayrılacağı konuşuluyordu. Çünkü İbrahim Aybar, 2000 yılında Coşkun Ulusoy'un isteğiyle Oyak'ta çalışmaya başlamıştı. Oyak Grubu'ndaki değişikliklerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Megane Sedan'ın seri üretiminin başlaması nedeniyle 5 Eylül'de Oyak Renault Bursa Fabrikaları'nda yapılacak toplantı için gönderilen davet mektupları soru işaretlerini giderdi.



DAVETTEN ADI ÇIKARILDI

27 Temmuz'da gönderilen davet mektubunda ev sahibi olarak Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez ile Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar'ın isimleri yazıyordu. Toplantıyı hatırlatmak amacıyla 26 Ağustos'ta gönderilen ikinci davet mektubunda ise Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar'ın adının çıkartılmış olduğu görüldü. Bu durum, kulislerde konuşulanların doğru olduğunu açıkça ortaya koydu. Şimdi merak edilen konu ise otomotiv pazarının lideri Renault Mais'in başına kimin geleceği. Kulislerde sürpriz bir isim konuşuluyor. Bu doğru çıkarsa, otomotivde finans kökenli genel müdürlerin sayısı çoğalacak.