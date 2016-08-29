Evde oturana sigorta kampanyası

15 milyona yakın ev kadınının sigortalı olması için çalışmalar hızlandırılıyor. Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı afişleri hazırlayan bakanlık, bu konuda kamu spotları da sunacak

Hükümet, 15 milyona yakın ev kadınının sigortalı olması için tüm imkânları seferber ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı, ev hizmetlerinde çalışanların sigortalı olması için bir dizi çalışma başlattı. "Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı" afişleri hazırlayarak il müdürlüklerine gönderen Bakanlık, bu konuda kamu spotları hazırladı. Türkiye İş Kurumu da kadınlara yönelik istihdam garantili kursların sayısını artırıyor. Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık 5 bin anneye iki yıllığına 114 milyon liralık mali destek sağlandığını belirterek, "Ev hizmetlerinde çalışanların sürekli ya da süreksiz çalışmalarına bakılmadan sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlandı. Özel istihdam büroları ev hizmetlerinde de geçici iş ilişkisi kuracak" dedi.



MODELL ER ÇEŞİTLENİYOR

Türkiye'de işgücüne dâhil olmayan yaklaşık 28 milyon kişinin yarıdan fazlasını oluşturan ev kadınları eş ya da babadan dolayı sosyal güvence kapsamına girebiliyor. Kadınların yüzde 80'i eşinin sigortasından yararlanırken, hiçbir gelirleri bulunmuyor. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta primi yatırması için teşvik edilirken, evden ve uzaktan çalışma için de yeni projeler yaşama geçiliyor. Bu kapsamda İŞKUR aracılığıyla belirli kadın gruplarına yönelik istihdam garantili kursların sayısı artırılıyor. Bu kadınlar için iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri meslek edindirme faaliyetlerine odaklanılacak.



SEKTÖRLER BELİRLENİYOR

İller bazında yapılacak iş piyasası analizleri dikkate alınarak kadın istihdamında ön plana çıkan sektörler belirleniyor. Bu sektörlere yönelik işgücü yetiştirme kurslarına öncelik verilirken, kadınların omzundaki bakım yükümlülüğünü azaltacak adımlar atılacak. Ev hizmetlerinde ve ev eksenli çalışan kadınların sigortalı çalışmaları özendirilecek. Çocuk sahibi olan kadınların işgücü piyasasından kopmalarına önlemeye yönelik destekler de sürecek. Evden iş yapanların da emeklilik haklarına erişebilme imkânları geliştirilecek.



GÜNDELİK HİZMETLERE KORUMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu da, ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı konusunda yapılan çalışmalara dikkat çekerek, "Bu konuda hazırlanan afişler sosyal güvenlik il müdürlüklerine gönderildi. Konuyla ilgili kamu spotları hazırlandı ve kanallarda gösterime başladı. Ayrıca evde çocuk bakım hizmetleri yoluyla kadın istihdamının desteklenmesi kapsamında Bursa, İzmir, Antalya pilot il seçildi. Burada 5 bin aileye 24 aya kadar 38 milyon euro üzerinde mali destek sağlanıyor" bilgisini verdi. Bakan Soylu, ev hizmetlerinde çalışanların sürekli ya da süreksiz çalışmalarına bakılmadan sosyal güvenlik kapsamına alınmasının sağlandığını belirterek, "Bürokratik işlemleri kaldırılarak kolay işverenlik sistemi geliştirilmiştir" dedi.