Türkiye Ortadoğu’da mucizeler yarattı

2003’te Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu görevine başlayan Yu Hongyang, “AK Parti de iktidara yeni gelmişti. Aradan geçen on yıldan fazla süre içinde Türkiye ekonomik bir mucize yarattı” dedi

Geçtiğimiz yıl Antalya'da ev sahipliğini yaptığımız G-20 zirvesi bu yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 4-5 Eylül günleri Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenecek. Zirve öncesi SABAH'a konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang G-20 zirvesi, Çin- Türkiye ilişkileri ve Çin'in Yeni İpek yolu "Bir Kuşak-Bir Yol" projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Büyükelçi Hongyang'ın açıklamaları şöyle;

G-20 Hangzhou Zirvesi dünyaya yeni umutlar verecek

Hangzhou Zirvesi'nde 30'a yakın anlaşma sağlanarak tarihi bir rekor kırılması bekleniyor. Hangzhou Zirvesi, G-20 Grubu tarihinde en fazla gelişmekte olan ülkenin katılımıyla daha temsili ve kapsayıcı olma özelliği taşıyor. Bu zirvenin amaçlarından birisi G-20 Grubu'nun yönlendirici rol oynayarak dünya ekonomisine yön vermesi ve güç katmasıdır. İkincisi, uluslararası ekonomik işbirliğini güçlendirerek, karşılıklı yardımlaşma ruhuyla krizlerle mücadelede ortak çaba gösterilmesi; üçüncüsü ise yaratıcılıkla mekanizma inşası hızlandırılarak işbirliği platformu oluşturulması.

Çin- Türkiye İlişkilerinin gelişmesi daha adil yeni bir düzen için faydalı.

Çin ve Türkiye, gelişmekte olan iki büyük ülke olarak, ikili ilişkileri güçlendirme, somut işbirliğini, kültürel değişimi, hükümet dışı temasları ve uluslararası işbirliğini güçlendirmede büyük potansiyele sahipler. Bu, sadece iki ülkenin kendi gelişmelerine değil, aynı zamanda bölgesel istikrarın korunmasına, hatta daha adil, daha akılcı yeni bir uluslararası siyasi ve ekonomik düzenin oluşturulmasına da faydalı olmaktadır.

Çin ve Türkiye, İpek Yolu ruhunu aktarmada çok sayıda ortak noktaya sahipler.

Çin, 30'u aşkın ülkeyle "Bir Kuşak-Bir Yol"u birlikle inşa etmeyi amaçlayan işbirliği sözleşmelerini imzalarken, endüstriyel kapasite alanında 20'den fazla ülkeyle uluslararası işbirliğini gerçekleştiriyor. "Bu yılın temmuz ayına kadar, Çin'in "Bir Kuşak-Bir Yol" projesine gerçekleştirdiği yatırım 51 milyar dolara ulaşarak, Çin'in aynı dönemde dışa yaptığı doğrudan yatırımın yüzde 12'sini oluşturdu.

Türkiye Ortadoğu'da ekonomik mucize yarattı.

Türkiye Ortadoğu'da ekonomik mucize yarattı. 2003'te Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevine yeni başladığımda, AK Parti de iktidara yeni gelmişti. Aradan geçen on yıldan fazla süre içinde, Türkiye'de siyaset, ekonomi ve kültür gibi çeşitli alanlarda göze çarpan değişiklikler meydana geldi. Günümüzdeki Türkiye artık dünyada en hızla kalkınan ekonomilerden birisi olarak, 'Next eleven- N11" sonraki onbir gelişmekte olan ülke arasına girdi.