İTÜ’de biyolojik ilaç üssü

İlaç endüstrisinin yüzde 55'i kimyasal formüllü ilaçlardan oluşuyor. Ancak 2021 yılı itibarıyla ilaç endüstrisinin yüzde 80'inin biyolojik ilaçlardan oluşacağı tahmin ediliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) biyolojik temelli ilaç geliştirme çalışmalarına öncülük ediyor. Üniversitenin biyolojik temelli ilaçlar olarak adlandırılan biyobenzer ve biyobetter çalışmalarda bir üs haline gelmesi hedefleniyor. İTÜ'de bulunan Dr. Orhan Öcalgiray Moleküler Biyoloji-Biyoteknoloji & Genetik Araştırmalar Merkezi'nde (MOBGAM) yürütülen projenin, Doç. Dr. Gizem Dinler Doğanay'ın yönetiminde ilerliyor. Doğanay, biyolojik temelli ilaçlarla ilgili olarak "Önümüzde 4 yıllık bir proje süreci var. 1.5 yıl sonra ilaç hammaddesini üretmeyi planlıyoruz" dedi.