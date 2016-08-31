AB cezalandırdı Şimşek davet etti

Avrupa, ABD’ye misilleme olarak Apple’a tam 13 milyar euroluk ağır bir vergi cezası kesti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de Apple’a “Daha iyi vergi teşvikleri sunarız. Apple, Türkiye’ye taşınmalı” dedi

ABD ve Avrupa arasında firmalar üzerinden karşılıklı ceza kesmeler devam ediyor. Üstelik bu durum şiddetlenerek de büyüyor. Alman otomotiv devi Volkswagen'in ABD'de emisyon testi manipülasyonundan 10 milyar dolardan fazla ödeme yapacağı açıklandıktan bir hafta sonra Apple'a tam 13 milyar euro ceza kesildi. AB Komisyonu, teknoloji devini İrlanda hükümetiyle özel anlaşmalar yaparak az vergi ödediği gerekçesiyle bu cezaya çarptırdı. Daha önce yapılan tahminler ise bu rakamın 19 milyar euro olacağı yönündeydi.

BÜROKRASİ İLE UĞRAŞMAZSINIZ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, de kararın açıklanmasından sonra twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Apple, Türkiye'ye taşınmalı. Daha cömert vergi teşvikleri sağlamaktan mutlu oluruz. Apple, AB bürokrasisiyle uğraşmak zorunda da kalmaz."



Avrupa Birliği Komisyonu'nda üç yıldır devam eden vergi soruşturması kapsamında alınan kararda kaçağın nasıl yapıldığı şöyle aktarıldı: "Apple Sales International ve Apple Operations Europe iki İrlandalı şirket olarak Apple Inc. ABD altında faaliyet gösteriyor. Apple'ın her türlü satış ve telif haklarını temsil eden bu şirketlerin sözde 'maliyetpaylaşımı anlaşmaları' var. İki İrlandalı şirket ABD'ye yıllık ödemeler yapıyor. 2011'de bu ödemeler 2 milyar doları buldu ve 2014'te da hızlı bir şekilde arttı."



2003-2014 yılları arasını kapsayan soruşturma neticesinde tek taraf da suçlanmadı. Apple'a bu yolu açan İrlanda da AB Komisyonu'ndan nasibini aldı. Komisyonun kararında "İrlanda yaptığı illegal yardımın sonuçlarını onarmalı" ifadesine yer verildi.

COOK: AVRUPA'NIN ALDIĞI KARARIN BİR TEMELİ YOK

Apple CEO'su Tim Cook kararın ardından AB Komisyonu'nu hedef alan sert açıklamalar yaptı. Cook, kararı "Ne temeli var ne de hukuki" sözleriyle değerlendirdi. Avrupa'nın, ABD'nin ve dünyanın en büyük vergi veren şirketi olduklarını söyleyen Cook, kararın geri çekileceğinden emin olduklarını belirterek, "Avrupa'da istihdam yaratmaya engel olacak bir karar. İrlanda'da faaliyet gösteren tüm firmaları da cezalandırsınlar" dedi.