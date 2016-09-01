Başbakan yeni yatırım paketini Diyarbakır'da açıklayacak

Başbakan Binali Yıldırım, bu hafta Pazar günü Diyarbakır'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek ve ziyaret kapsamında bölgeye yönelik yatırım paketini açıklayacak

Yetkililer, ziyaretin detaylarına dair bilgilerin daha sonra paylaşılacağını söyledi. Hükümet çatışmalar nedeniyle ekonomik olarak da geri planda kalan Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illerine yönelik ekonomik hayatın canlanmasını sağlamak için bir süredir paket üzerinde çalışıyor.

Halihazırda Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen yeniden inşa çalışmalarının yanı sıra bölgede kalkınma hamlesinin cazibe

merkezleri oluşturarak ve bunların altyapı yatırımlarını destekleyerek başlatacağı açıklanmıştı. Başbakan Binali Yıldırım Haziran ayında yaptığı açıklamalarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yeni cazibe merkezleri oluşturacaklarını, buralarda fabrikaları devletin inşa edeceğini, özel sektörün işleteceği fabrikaların ürünlerini yine devletin alacağını söylemişti.

Ekonomi yetkilileri de daha önce yaptıkları açıklamalarda ilgili paketin bölge ekonomisini canlandırmak üzere oluşturulduğunu, yatırımları artırmak için üretilen ürünlere bazı alım garantileri gibi teşvikler de içerebileceğini belirtmişlerdi. Paketin bölge istihdamını artırmayı ve böylece bölgede yaşananların ekonomik etkilerini de azaltmayı da hedeflemesi bekleniyor.