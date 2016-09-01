"Türkiye’nin Başkanlığı’na darbe vuramadılar"

Türkiye’deki terör saldırıları ve darbe girişimi nedeniyle 20 Eylül-7 Ekim tarihinde İstanbul’da düzenlenmesi planlanan 26. Dünya Posta Kongresi, bazı üye ülkelerin güvenlik risklerini öne sürerek Türkiye’nin ev sahipliğine darbe vurma girişimi sert tartışmalar sonrasında engellendi.

İsviçre'nin başkenti Bern'deki Olağanüstü İdari Konsey Toplantısı'nda, Türkiye'nin sunduğu "güvenlik raporu" ile Birleşmiş Milletler Güvenlik ve Emniyet Birimi'nin hazırladığı detaylı risk analizi değerlendirildi. Toplantı sonrasında Dünya Posta Birliği üyesi 192 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 delegenin katılacağı kongrenin İstanbul'da yapılması kesinleşti.

BM RİSK ANALİZİ

Türkiye'deki terör saldırıları ve darbe girişimi nedeniyle 20 Eylül-7 Ekim tarihinde İstanbul'da düzenlenmesi planlanan 26. Dünya Posta Kongresi, bazı üye ülkelerin güvenlik risklerini öne sürerek Türkiye'nin ev sahipliğini zora sokma girişimi engellendi. Kongre organizasyonuyla ilgili inceleme ve değerlendirmelerde bulunulması üzerine Dünya Posta Birliği'nin (UPU) 29 Ağustos'ta İsviçre'nin başkenti Bern'deki Olağanüstü İdari Konsey Toplantısı'nda, Türkiye'nin sunduğu "güvenlik raporu" ile Birleşmiş Milletler Güvenlik ve Emniyet Birimi'nin hazırladığı detaylı risk analizi değerlendirildi. Değerlendirmenin ardından oy birliğiyle alınan kararla 26. Dünya Posta Kongresi'nin 20 Eylül-7 Ekim tarihlerinde İstanbul'da yapılması kesinleşti.

TÜRKİYE TEMİNAT VERDİ

Dünya Posta Birliği (UPU) Uluslararası Büro Genel Müdürü Bishar Hussein, delegelere hitaben yaptığı konuşmada, Türk yetkililerin şu ana kadar kongrenin güvenli geçeceğinin teminatını verme konusunda takdire şayan bir iş çıkardığını ifade ederek, kongreye yönelik hazırlıkların iyi bir şekilde ilerlediğini bildirdi. Hussein, Türkiye'nin kongre için modern olanakların temin edilmesi yolunda kayda değer miktarda kaynak harekete geçirdiğini vurguladı.

TERÖR TÜM DÜNYANIN SORUNU

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Dünya Posta Kongresi'nin dört yılda bir düzenlendiğini belirterek, İstanbul'da meydana gelen terör saldırıları ve 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsü nedeniyle Dünya Posta Birliği'nin kongrenin güvenliği konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi. Bozgeyik, "Toplantılara katılarak terör saldırılarının sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu olduğunu ifade ettik ve 'ülkemiz son derece güvenlidir' mesajını çok güçlü bir şekilde verdik. Kongrenin güvenliği konusunda her türlü tedbiri aldığımızı da Dünya Posta Birliği yetkililerine ve delegelere ilettik. Yürüttüğümüz başarılı temaslar neticesinde, 26. Dünya Posta Kongresi'nin İstanbul'da yapılması kesin karara bağlandı. Kongre ile ilgili çalışmalarımız titizlikle yürütülüyor. Ülkemiz son yıllarda büyük bir başarıyla ev sahipliği yaptığı uluslararası organizasyonlara bir yenisini daha ekleyecektir" diye konuştu.

2 BİN 500 KİŞİ KATILACAK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının himayesinde PTT AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 26. Dünya Posta Kongresi, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleşecek. Dünya Posta Birliği üyesi 192 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 delegenin katılacağı kongrede, 2017-2020 arasında yürürlükte olacak Dünya Posta Stratejisi belirlenecek. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, iletişim sektöründeki yenilikler, ortak ihtiyaçlar ve çeşitli sorunlara yönelik çözümler ışığında şekillenecek dört yıllık strateji, kongrenin yapıldığı şehir olması dolayısıyla İstanbul'un adını taşıyacak. Posta ağının birbiriyle bağlantılı işleyiş yapısını geliştirme, sürdürülebilir ve modern ürünlerin ortaya çıkmasını, kullanılmasını ve kullanımda kalmasını sağlama, etkili pazar işleyişi yaratma gibi hedefler içerecek İstanbul Dünya Posta Stratejisi'nde, inovasyon, entegrasyon ve kapsayıcılık ilkelerine vurgu yapılacak.

50 ÜLKE BAKANI KATILACAK

26. Dünya Posta Kongresi'nin en önemli toplantılarından biri 4 Ekim'de Bakanlar Konferansı olacak. Sürdürülebilir Kalkınmanın Dağıtımı, Vatandaşlar, İşletmeler ve Ülkeleri Birbirine Bağlama temalı konferansta "Toplumsal ve Finansal İçerme/Yayılma Yoluyla Gelişmenin Teşvik Edilmesi", "Ticaretin Kolaylaştırılması ve İlerletilmesi", "Dijital Ekonomide Postanın Potansiyelini Açığa Çıkarma" ve "Geleceği Postalamak: Dönüşüm İçin Küresel Koalisyon" başlıklı oturumlar düzenlenecek. UPU üyesi yaklaşık 50 ülke bakanının katılacağı konferansın sonuçları dört yıllık posta stratejisinin temellerini oluşturacak.

KAĞIT DOSTU KONGRE

Kongre sonrasında UPU'nun ana organlarından İdari Konsey Başkanlığı, 2020'de yapılacak kongreye kadar Türkiye Cumhuriyeti tarafından üstlenilecek. 26. Dünya Posta Kongresi, dokümanların büyük çoğunluğunun delegelere elektronik ortamda iletilecek olması nedeniyle "kağıt dostu kongre" olarak da anılacak.