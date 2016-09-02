Atlantik’te vergi savaşı şimdi başlıyor

Apple’a kesilen dev vergi cezasının Avrupa’nın açtığı ilk cephe olduğu belirtiliyor. Amazon, McDonald’s, Starbucks ve Fiat Chrysler gibi ABD’li firmalara yeni vergi cezaları yolda

Dünyanın en kârlı şirketlerinden biri olan Apple, Avrupa tarafından 13 milyar euro ile cezalandırılınca dün firma ve ABD'den 'politik zırva' gibi sert açıklamalar geldi. Avrupa-ABD arasında Apple üzerinde başlayan kavga derinleşiyor. Apple'ın savaşta ilk cephe olduğu, diğer firmalara da sıçrayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Birçok küresel dev yakın zamanda AB'nin cezasının tadına bakmaya hazırlanıyor.

DÖRT FİRMA HEDEFTE

Şu anda soruşturma altında olan şirketler arasında alanında dünya lideri olanlar ve çok ünlü markalar var. Bunlara birkaç örnek McDonald's, Amazon, Starbucks ve Fiat Chrysler. McDonald's 2015 yılından bu yana soruşturma altında. Soruşturmanın sebebi ise Lüksemburg ile yaptığı bir özel anlaşma. Mayıs ayında McDonald's'ın Fransa'daki merkez binası vergi müfettişleri tarafından basıldı. Binada bulunan birçok finansal dokümana el konuldu. Şirketin ofislerine yapılan baskının ardından şirketten, "2010- 2014 yılları arasında 2 milyar euro vergi ödedik" açıklaması geldi. Ocak ayında ise McDonald's yüzde 5'lik bir düşüşle 3.7 milyar euroluk bir kâr rakamı açıkladı.

CEZALAR BAŞLADI

Dünyanın ikinci büyük perakendecisi haline gelen Amazon ise yine Lüksemburg üzerinden vergi kaçırdığı yönünde bir soruşturma altında. Şirketin tüm stoklamaları ve dağıtımı İngiltere üzerinden yapsa da Lüksemburg üzerinde vergi veriyor. İngiltere'de 2013'te 5.1 milyar euro ciro yapan şirket sadece 11.9 milyon euro kâr açıkladı. Küresel bir kahve zinciri haline gelen Starbucks'a küçük cezalar gelmiş olsa da firma halen özellikle de İngiltere'deki operasyonları nedeniyle araştırılıyor. 2012'den bu yana araştırılan firma 15 yılda 17.8 milyar euroluk ciro yapsa da sürekli zarar açıkladı. Avrupa Komisyonu, 27.1 milyon euro gibi küçük bir miktar da olsa geçtiğimiz yıl ilk cezasını kesti. Otomotiv üreticisi Fiat Chrsyler ise 2015'te düşük vergi ödediği tespit edildi. Soruşturmanın devam ettiği firmaya 30 milyon euro ceza kesildi.