Dev AVM'ye kayyum atandı!

Bolu'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında CEO'su tutuklanan ve eski yönetim kurulu başkanı ile üyesi hakkında yakalama kararı çıkarılan TEM kenarındaki Highway Alışveriş Merkezi'ne 'denetim kayyumu' atandı

Bolu Dağı A.Ş. tarafından TEM'in Elmalık Mevkii'nde 2011 yılında kurulan alışveriş merkezinin bir bölümü ile açık otoparkının orman arazisine yapılmasına izin verdikleri gerekçesiyle Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nde ilgili personel hakkında geçen yıl soruşturma açıldı. Belediye ekipleri, bağlantı yolunu ve D-100 kenarına yapılan otoparkı iş makineleriyle kazarak kapattı.

CEO TUTUKLANDI, ESKİ SAHİPLERİ ARANIYOR

15 Temmuz darbe girişimi öncesi yaşanan bu gelişmeler üzerine dönemin Bolu Dağı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Daylan ve üye Ömer Baday, AVM'deki yüzde 56'lık hisselerini Adanalı iş adamı Abdulkadir Şimşek'e sattı. Daylan ve Baday, satışın ardından kayıplara karıştı. Darbe girişiminin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında alışveriş merkezinde aramalar yapılarak bazı belgeler ile evraklara el konuldu. Satış işleminin ardından da görevine devam eden CEO Raşit Doğan Enhoş, aynı soruşturmada gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yurt dışına kaçtıkları ileri sürülen AVM'nin eski sahipleri Adnan Daylan ve Ömer Baday hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.



KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında mali müşavirler Ertuğrul Genç ve Murat Başarmutçu, Highway Alışveriş Merkezi'ne denetim kayyumu olarak atandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'nce 31 Ağustos'ta atanan kayyumlar görevlerine başladı. Kayyumlar alışveriş merkezi ile Bolu Dağı A.Ş'nin hesaplarını mercek altına aldı. Kayyum Ertuğrul Genç, şirketin hesaplarının tek tek inceleneceğini belirterek, "İki kişi denetim kayyumu olarak atandık. Şirket bünyesindeki yönetim kurulu toplantıları ve ticari faaliyetler bizim denetimimizde yapılacak. Firmanın ilgili banka hesaplarını da geriye dönük olarak inceleyeceğiz. Highway Alışveriş Merkezi artık devletin kontrolünde. Şu ana kadar yapılmış tüm işlemleri denetim kayyumları olarak titiz bir şekilde kontrol edeceğiz" diye konuştu.