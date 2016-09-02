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Gazprom, 'de doğalgaz santrali yatırımlarıyla ilgileniyor

  • AA
  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 11:44 Güncelleme Tarihi: 2.9.2016 12:48
Gazprom, Türkiye'de doğalgaz santrali yatırımlarıyla ilgileniyor
Gazprom, Türkiye'de doğalgaz santrali yatırımlarıyla ilgileniyor

Gazprom CEO'su Miller, Türk Akımı projesi doğrultusunda ’de doğalgaz çevirim santrali yatırımlarıyla ilgilendiklerini belirtti.

DOĞALGAZ YATIRIMLARINA TALİP

Rus enerji devi Gazprom, 'deki doğalgaz santrali yatırımlarına talip. Rusya'nın Vladivostok şehrinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miller, Türk Akımı projesi inşası için Türk tarafından yakın zamanda gereken taahhütleri almayı beklediklerini söyledi.

BATI BÖLGESİNDEKİ YATIRIMLAR İLE İLGİLENİYORUZ

Miller, "Gazprom tarafından Güney Akım projesinin inşası için aldığımız tüm izinler, Türk Akımı için kullanılabilecek. 'de doğalgaz çevirim santrali yatırımlarıyla ilgileniyoruz. Özellikle batı bölgelerindeki doğalgaz tüketim sektörüyle ilgileniyoruz." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, çarşamba günü Miller ile bir araya gelerek, Türk Akımı projesi ve doğalgaz ticaretiyle ilgili görüşmelerde bulunmuştu.

GAZPROM’DAN TÜRKİYE ZİYARETİ TÜRK AKIMI PROJESİ YENİDEN GÜNDEMDE 'TÜRKİYE-RUSYA NORMALLEŞME SÜRECİ EKONOMİYE YARAYACAK'

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