Gazprom, Türkiye'de doğalgaz santrali yatırımlarıyla ilgileniyor

Gazprom CEO'su Miller, Türk Akımı projesi doğrultusunda Türkiye’de doğalgaz çevirim santrali yatırımlarıyla ilgilendiklerini belirtti.

DOĞALGAZ YATIRIMLARINA TALİP

Rus enerji devi Gazprom, Türkiye'deki doğalgaz santrali yatırımlarına talip. Rusya'nın Vladivostok şehrinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miller, Türk Akımı projesi inşası için Türk tarafından yakın zamanda gereken taahhütleri almayı beklediklerini söyledi.

BATI BÖLGESİNDEKİ YATIRIMLAR İLE İLGİLENİYORUZ



Miller, "Gazprom tarafından Güney Akım projesinin inşası için aldığımız tüm izinler, Türk Akımı için kullanılabilecek. Türkiye'de doğalgaz çevirim santrali yatırımlarıyla ilgileniyoruz. Özellikle batı bölgelerindeki doğalgaz tüketim sektörüyle ilgileniyoruz." ifadesini kullandı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, çarşamba günü Miller ile bir araya gelerek, Türk Akımı projesi ve doğalgaz ticaretiyle ilgili görüşmelerde bulunmuştu.

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