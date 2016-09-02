Merkez Bankası'na yeni başkan yardımcısı

Merkez Bankası'nda (TCMB) halihazırda boş bulunan iki başkan yardımcılığından birine Özyeğin Üniversitesi'nden Emrah Şener atandı.

Atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı. Reuters'ta 11 Ağustos'ta yayınlanan bir haberde, TCMB başkan yardımcılığına Özyeğin Üniversitesi'nden Emrah Şener'in getirilmesinin planlandığı belirtilmişti.

Özyeğin Üniversite'sinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi İşletme-Finans Bölümü'nden alan Şener, yüksek lisansını London School of Economics'te, doktorasını ise Matematiksel Finans üzerine Imperial College London'da tamamladı. Çalışma hayatına HSBC Londra ofisi Finans Mühendisliği bölümünde başlayan Şener, daha sonra Citibank Londra ofisi ve

Bank of America Londra genel müdürlüğünde çeşitli görevler aldıktan sonra Özyeğin Üniversitesi'nde göreve başladı. Kalkınma Bakanlığının destekleri ile kurulan İstanbul Risk Yönetimi Laboratuarı'nda da direktör olarak çalışan Şener'in başlıca araştırma konuları arasında; makroekonomi ve para politikalarının varlık fiyatları üzerine etkisi, emeklilik fonları, varlık dağılımı optimizasyonu, uluslararası ekonomi ve finans yer alıyor.

Banka Meclis üyesi olarak 1 Mayıs 2004'te seçilen ve 5 Haziran 2011'den bu yana TCMB Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Necati Şahin ve 3 Haziran 2011'de TCMB Başkan Yardımcılığına yeniden atanan Mehmet Yörükoğlu'nun görev süreleri bir süre önce sona erdi.

TCMB Kanunu'na göre bankaya dört başkan yardımcısı atanıyor. Başkan Yardımcılığı görevlerine Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Murat Uysal ve Nisan ayı sonunda Piyasalar Genel Müdürü Erkan Kilimci'nin atanmasının ardından bugüne kadar iki başkan yardımcılığı koltuğu boş bulunuyordu. Başkan Murat Çetinkaya da dahil bu yıl yapılan tüm atamalar banka kökenli yöneticilerden gerçekleşti.

Öte yandan 3 Kasım 2011'den bu yana Banka Meclis üyesi ve 21 Kasım 2011'den bu yana PPK üyesi olarak görev yapan Ahmet Faruk Aysan; süresi de bu yıl sonuna doğru dolacak. Yani yıl bitmeden PPK üyeliklerine toplam iki atama daha yapılabilecek.

Abdullah Yavaş ise 11 Mart 2008 tarihinden itibaren PPK Üyesi olarak görev yapıyor. 2013 yılında PPK üyeliğine tekrar atanan Yavaş'ın görev süresi 2018 yılında dolacak. PPK'da yapılacak atamalar ve Merkez Bankası'nın başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere siyasilerin düşük faiz talepleri ve ekonomik gerçeklikler arasında nasıl kararlar verecekleri piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.