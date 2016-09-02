Savaş pilotuna ‘dön’ çağrısı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Harp Okulu'na "öğrenci pilot", Hava Kuvvetleri'ne de "pilot subay" alımının yanı sıra, FETÖ kumpasları başta olmak üzere ordudan ayrılmak zorunda kalan eski pilotların geri dönmelerini sağlayacak duyuruyu yaptı. FETÖ, PKK, DAEŞ bağlantısı olmayan eski pilotlar 23 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek. Savaş pilotlarında yaş sınırı 45 olacak. Bakanlık, diğer üniversitelerden Hava Harp Okulu'na pilot öğrenci alımı için alım yapılacağını duyurmuştu. Farklı üniversitelerden mezun olmuş ve elinde pilotluk diploması bulunanların da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda "pilot subay" olarak göreve başlayabilmesi için ayrı bir ilan daha yayınlanmıştı. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından oluşan pilot açığını bir an önce kapatmak isteyen bakanlık, ilk etapta 250-300 kadar pilotun en kısa sürede göreve başlamasını hedefliyor. 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ordudan ayrılan eski pilotların dönüşünün önü açılmıştı. Dönüş için başvuru yapacak olan pilotlar, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın teklifi ve Milli Savunma Bakanı'nın onayı ile yeniden subay rütbesiyle orduda görevlendirilebilecek.

49 YAŞ SINIRI GETİRİLDİ

Aranacak şartlar arasında ise, eğitim uçaklarında uçak öğretmeni olarak dönmek isteyen pilotların 49 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Savaş uçaklarında görev yapacak eski pilotların ise yaş sınırı 45 olacak. Ve savaş pilotlarının son olarak 1 Ocak 2012 tarihinden sonra harbe hazır olarak uçmuş olması gerekiyor. Başvuruların son bulduğu 23 Eylül tarihinden sonra yapılacak başvurularda da, pilotların uçtukları uçak tipinde son olarak 55 ay önce harbe hazır olarak uçmuş olması şartı aranacak.