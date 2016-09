‘Ekonomi tıkır tıkır işliyor’

65’inci Hükümet’in 100 gününü değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, “Hiç kimse dedikodu çıkarmasın, ekonomimiz dimdik ayakta. Tıkır tıkır işliyor” dedi. Yıldırım Çanakkale 1915 Köprüsü’nün temelinin 18 Mart 2017’de atılacağını müjdeledi

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "65. Hükümet'in İlk Yüz Günü" değerlendirme toplantısında ekonomi alanındaki düzenlemeleri anlattı. Yıldırım konuşmasında Türkiye ekonomisine duyulan güvene işaret ederek, "Ekonomimiz dimdik ayakta, hiç kimse dedikodu çıkarmasın. Tıkır tıkır işliyor" dedi. Yıldırım, Kurban Bayramı öncesi et fiyatlarında spekülasyon yapılmaması için de uyarıda bulunarak, "Kurbanlık yerlerini sıkı kontrol altına alalım. Bir de vatandaşa fazla fiyat çekmesinler, oralara da bir göz kulak olursanız bayram üzeri iyi olur. Bayramın tadı kaçmasın" dedi.



İSTİHDAMDA REKOR: Fabrikalar işçi alırken yetişmesi için de mesai, para harcıyor. Bunun yüküne katlanmamak için yetişmiş eleman almak istiyorlar. Bunun önüne geçmek için program başlattık. Dedik ki 1 yıl boyunca çalıştır, hem iş öğret parasının yarısını biz vereceğiz. İş süresini 6 aydan 1 yıla çıkardık. Hem meslek öğreniyor hem tam kapasite çalışmaya devam ediyor. 205 bin vatandaşımıza iş sağladık.



TARIMDA HAVZA BAZLI DESTEK: Tarımda havza bazlı desteklemeye geçiyoruz. Herkes her yerde her şeyi ekip biçmeyecek. Birisi patates ekiyor, öteki 'iyi bari ben de patates ekeyim' diyor. Bu kez patates fiyatı çöküyor. Mevsim, coğrafi şartları göz önünde bulundurarak hangi ürünlerin nerede yetişeceğine bakanlık karar verecek. Böylece üretilen ürün para edecek, kendi içinde rekabete girmeyecekler. Türkiye kazanacak.



GENÇ ÇİFTÇİLER: Genç tarım işçisi projesini başlattık. İlk uygulamaları önümüzdeki günlerde 15 bin gencin her birine 30 bin lira karşılıksız para verilecek. (Tarım Bakanı Faruk Çelik verimli üretim planlaması ile 11 milyar lira hasılat elde edildiğini söyledi)



TURİZM CANLANDI: Artık Rusya ile ilişkileri normalleştirdik. İnşallah Mısır ve Suriye ile de kısa sürede normalleştirmek için atağa geçildi. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktığı için turizmde ciddi canlanma oldu. Dışarıdan gelen misafirler için verilen uçak şirketlerine destekleri yılsonuna kadar uzatacağız.



İKİ BÜYÜK ESER: Türkiye'ye iki büyük eser kazandırıldı. Biri İstanbul'u Yalova, Bursa, Balıkesir ve İzmir'e bağlayan dev eser Osmangazi Köprüsü. Günde ortalama 20 bin araç geçiyor. Zannediyorum 1 milyonu aştı. Bayramda geçenleri sayarsanız 2 milyona yakın. Bayramda da bedava olduğu için sayı daha da arttı. İkinci büyük eser Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Bu iki projenin biten kısmı 21 milyar lira. Yani diğer bölümleri falan bittiğinde bu rakam 50 milyarı aşıyor.



ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ: Dün itibarıyla Çanakkale 1915 Köprüsü ve otoyolunun kararını imzaladık. Resmi süreç başladı. 18 Mart 2017'de de kazmayı vuracağız.



PROJELER BEKLEMEYECEK: Türkiye Varlık Fonu ile büyük projeler artık 10, 20, 30 sene beklemeyecek. Kriz oldu olmadı buna bakmadan büyük projeler gerçekleştirilecek. Türkiye'deki ekonomik istikrar korunacak.



MİLLET OLMASA PARANIZ NE İŞE YARARDI?

Çırağan Sarayı'nda düzenlenen 'Türkiye İyi Gelecek' konferansında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bankacılarımız, işadamlarımız, yatırımcılarımız, Türkiye'nin ekonomisinin kalbi burada. Siz bankacılar piyasanın gerisinden geliyorsunuz. Önüne geçmeniz lazım. Arkadan takip etmek meziyet değil. Cepheye geçmek lazım. Vatandaş hepinizi korudu. 15 Temmuz'u vatandaş savuşturmasaydı ne yapacaktınız? Paranız da fiyakanız da işe yaramazdı. Vatandaş sizin işinizi gördü, siz de şimdi vatandaşın işini göreceksiniz. Öyle kredileri kısmakla, teminatları 2 yerine 5'e çıkarmakla olmaz. Millete güvenin kardeşim. Bu millet sözünün eridir. Ne kadar verdiniz de paranız battı" dedi. Türkiye'nin özel sektörle büyüdüğünü anlatan Yıldırım, "Türkiye'nin yıllık 150 milyar dolarlık yatırımı var. Bunun yüzde 80'i özel sektör tarafından yapılır" dedi.



EKONOMİYE AYAR

65'inci Hükümet olarak 100 günlerini doldurduklarını hatırlatan Yıldırım, "Geçmiş 100 güne bakıyoruz, vallahi başımıza gelmeyen kalmadı. Başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmez. Ne biçim iş yahu. Hepsi bugünü mü beklemiş. Darbeciler de bugünü beklemiş. İçeride dışarıda şer odakları beklemiş. Fakat öyle bir millet var ki hepsinin canına okudu. Milletimiz sadece darbelere ayar vermekle kalmadı, ekonomiye de ayar verdi. 10 milyar doları bankaya koyuverdi. Öyle bir asil millet arkamızda oldukça biz hiçbir bahanenin arkasına sığınamayız" dedi.