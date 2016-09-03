Türkiye ile Çin arasında üç anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping'in nezaretinde iki ülke arasında enerji, nükleer güvenlik ve bitki sağlığı gereklilikleri alanlarında üç ayrı anlaşma imzalandı.

İŞTE O ANLAŞMALAR

Türkiye ile Çin arasında imzalanan anlaşmalar şunlar:

- Türkiye'den Çin'e ihraç edilen Antep fıstığı için bitki sağlığı gereklilikleri protokolüne Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Çin Kalite, Kontrol, Denetim ve Karantina İdaresi Bakanı Zhi Shuping imza attı.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çin Enerji İdaresi arasında Yenilenebilir Enerji ve Kömür Alanında İşbirliği Anlaşmasını, Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çin adına Ulusal Enerji İdaresi Başkanı Nur Bekri imzaladı.

- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK) ile Çin Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) arasında, Nükleer Güvenlik Alanında İşbirliği Hakkında Düzenlemeye Türkiye adına Berat Albayrak, Çin adına Dışişleri Bakanı Wang Yi imza attı.

G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Çin'in Hangcou kentine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, baş başa görüşmelerinin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

Çin'i ziyaret etmekten ve Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir yıl sonra yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Çin'in G20 dönem başkanlığını başarıyla yürüttüğünü kaydetti.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Çin G20 dönem başkanlığının, önem atfettiğimiz kadın, kapsayıcılık, ticaret ve yatırım ile inovasyon konularına vurgu yapmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu arada mülteciler ve terörizmle mücadele gibi uzun vadeli meselelerin de G20 gündeminde kalması gerektiğini düşünürken, Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti arasında gelişmekte olan ilişkilerin artarak devamı temennimizi gündemimizdebugün işleme noktasındaki hassasiyetimizi de ifade etmek istiyorum."

Şi Cinping ise törende yaptığı konuşmada yeniden bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Erdoğan'ı, "Hangcou'ya hoş geldiniz, G20 liderler Zirvesine de hoş geldiniz" diye selamladı. Şi Cinping, iki ülke ilişkilerinin geleceğinden umutlu olduğunu ifade etti.

Şi-hu Devlet Konukevi'nde gerçekleşen görüşmelerin ardından iki cumhurbaşkanı, Türkiye ile Çin arasında yapılan enerji, nükleer güvenlik ve bitki sağlığı gereklilikleri alanlarında yapılan üç ayrı anlaşmanın imza törenine katıldı.