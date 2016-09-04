2 bin lira maaşa 900 lira ek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda devir teslim sonrası gözler yeni Bakan Mehmet Müezzinoğlu'na çevrildi.

Müezzinoğlu'nu kıdem tazminatı fonu, taşeronların kamuya kadroya alınması, 30 yılı aşkın hizmeti olan memuremeklilerine ek ikramiye verilmesi gibi konular bekliyor. Bunların yanında özellikle emeklilere ödenecek promosyon konusu da Bakan Müezzinoğlu'nun imzası ile yürürlüğe girecek. Son aşamaya gelen promosyon konusunun kısa sürede çözülmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Süleyman Soylu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, emeklilere promosyon verilmesi konusunda çalışmaları tamamladıklarını belirterek düzenlemenin gecikmesini şöyle açıklamıştı:

"Tam gündeme getireceğimiz zaman hükümet değişti. Takvim'in haberine göre, tüm bankalarla ve PTT dahil bütün kurumlarla görüştük. Üç aşağı beş yukarı her şey belli. Hedefimiz iki bayram arasında bu işi bitirmekti ama beceremedik. Hazırlıklarımız tamam, fırsatını bulduğumuz ilk anda hükümetimize çalışmamızı sunacağız" Şu anda sadece yapılacak protokole ve imzaya kalan promosyonun kısa sürede çözülmesi bekleniyor. Böylece emeklilerin promosyon ödemelerinde son imzayı Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu atacak.

2 BİN LİRA MAAŞA 900 LİRA ÖDENECEK

Yaklaşık 11 milyon emekliye ödeme tutarında temel belirleyici maaş olacak. Maaşı yüksek olanın alacağı promosyon daha fazla olacak. Maaşa göre 4 ayrı kademe oluşturuldu. Bu kademeler de '500 liranın altında maaş alanlar', '500-bin lira arası maaş alanlar', 'bin-2 bin lira arası maaş alanlar' ve '2 bin lira üstü maaş alanlar' şeklinde oluştu. 500 liranın altında maaşı olanlar 3 yıllık dönem için 450 lira, 2 bin lira ve üstünde maaşı olanlar da 900 lira ödeme alabilecek...