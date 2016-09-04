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'e 13 milyon lira hibe desteği

  • AA
  • Giriş Tarihi: 4.9.2016 17:28

ve Şehircilik Bakanlığının, 'teki belediyelerin altyapı ve üst yapı yatırımları için 13 milyon lira hibe desteği sağladığı bildirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, yaptığı yazılı açıklamada, ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler sonucu, kentteki belediyelerin alt ve üst yapı yatırımlarını tamamlayabilmeleri için gerekli kaynağın sağlandığını belirtti.

Bitlis halkının destek ve dualarıyla ülkeye hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini bildiren Demiröz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hükümetimiz yatırımlar için gerekli adımları atmaya devam edecektir. girişimi ve yurt dışına yaptığımız operasyonlara rağmen yatırımlarımız hız kesmeden devam etmektedir. Geçen hafta üçüncü köprünün açılışını yaptık. Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz. 'teki belediyelerin gerekli hizmetleri gerçekleştirebilmeleri için 13 milyon lira hibe desteği sağladık. Bu hibeyle Tatvan ilçemize 3 milyon, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerimize ise ikişer milyon liralık asfalt, parke, bordür, su ve yol hizmeti sağlanacak. Tabi ilçelerimizin yanında beldelerimizi de unutmadık. Gölbaşı, Günkırı, Aydınlar ve Kavakbaşı belde belediyelerimizin her birine de 1,5 milyon liralık hibe verildi."

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