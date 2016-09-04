FETÖ cinliğine MASAK operasyonu

Masak, FETÖ/PDY’nin yurtdışı kuruluşlarının Bank Asya’dan çektiği kredileri, Türkiye’deki örgüt üyelerinin kapattığını tespit etti. Belirlenen kişiler hakkında soruşturma başlatıldı

Fetullah Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yurtdışı kuruluşlarının adına Bank Asya'dan milyonluk krediler çektiği, bu kredilerin Türkiye'deki mensuplarınca kapatıldığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) isimlerini belirlediği kredileri kapatan kişiler hakkında, 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki yasaya aykırılık" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

BANK ASYA’YI KURTARAN FETÖ’CÜYE OPERASYON

36 KURULUŞ KREDİ ÇEKTİ

MASAK'ın tespitlerine göre FETÖ/PDY adına hareket eden ve yurtdışında faaliyet gösteren 20 kuruluşun Bank Asya'dan farklı tarihlerde 47 milyon lira kredi çektikleri, bu kredinin Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan bin 273 gerçek kişi ile 34 tüzel kişi tarafından kapatıldığı ortaya çıktı. Yine MASAK'ın tespitine göre, FETÖ/PDY'nin 16 kuruluşunun daha Bank Asya'dan farklı tarihlerde 33 milyon euro, 29 milyon dolar ve 39 bin lira kredi çektikleri, bu kredi borçlarının birbiriyle alakası olmayan Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan kişilerce kapatıldığı belirlendi.

ORTAK NOKTALARI FETÖ

MASAK ayrıca, The Respect Institute isimli kuruluşa, Türkiye'deki 147 kişinin farklı illerde bulunan Bank Asya şubelerinden 2.1 milyon dolar transfer ettiklerini tespit etti. Para transfer edenlerin ortak noktalarının FETÖ/PDY ile ilişkili olan kişiler oldukları tespit edildi. Söz konusu kuruluşa para transfer eden kişilerin Paralel Yapı'nın dershane, özel okul ya da yurtlarında çalıştıkları, bir bölümünün Kaynak Holding, Naksan Holding ve Akfa Holding'in bağlı şirketlerinde işçi oldukları, bir bölümünün ise Paralel Yapı'nın dernek, vakıf ya da bağlı işletmelerinde çalıştıkları saptandı. MASAK raporuna göre, söz konusu kuruluşa yapılan transferlerin organize ve örgütlenmiş bir şekilde yapıldığı, transfer sebebinin gizlenmeye çalışıldığı öğrenildi. Ayrıca aynı kuruluşa 2014 yerel seçimlerinden önceki hafta Türkiye'de Bank Asya üzerinden 907 bin dolar gönderilmesi de dikkat çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

FETÖ kuruluşlarının Bank Asya'dan çektikleri kredileri kapatan kişiler MASAK tarafından tek tek belirlenirken, savcılık bu kişiler hakkında 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki yasaya aykırılık' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması kapsamında soruşturma başlattı. Savcılığın söz konusu para transferlerini hangi amaçla gerçekleştirdikleri yönünde ifadelerine başvurduğu transfer sahipleri 'bağış' yaptıklarını, herhangi bir yönlendirme ya da baskıya maruz kalmadıklarını, FETÖ/PDY ile alakalarının bulunmadığını iddia ettiler.