Türkiye'yi uçuracak projede yeni gelişme

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türk Akımı'nın birinci kolunun inşasının 2019 yılının sonuna kadar tamamlanabileceğini söyledi.

Novak, Rusya'nın Uzakdoğu Bölgesi'ndeki Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'HÜKÜMETLERARASI ANLAŞMA 1-2 AY İÇİNDE İMZALANIR'

Türkiye ile Rusya arasındaki projelerin uygulanmasına ilişkin müzakerelerin devam ettiğini kaydeden Novak, Bir yol haritası hazırladık ve Ankara'ya sunduk. Ayrıca hükümetlerarası anlaşmanın taslağı da hazırlandı. Bu anlaşmaların bir ya da iki ay içinde imzalanmasını ve Türk Akımı'nın ilk kolunun 2019 sonu itibarıyla tamamlanmasını bekliyoruz."



'YAPTIRIM, PROJEYİ ETKİLEMEYECEK'

Novak, Türk Akımı projesinin operatörü Gazprom Russkaya'ya uygulanan yaptırımların projeyi etkilemeyeceği de sözlerine ekledi. Geçtiğimiz günlerde Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleten ABD Hazine Bakanlığı, listeye Gazprom'un şirketinin iştiraki Gazprom Russlaya'yı da eklemişti.