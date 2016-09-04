Yüzlerce personel alınacak

Darbe girişimi sonrası boşalan hem akademik hem de idari kadroların doldurulması için üniversiteler düğmeye bastı. Alınacaklar arasında kimler yok ki; profesör, doçent, hemşire, ebe, avukat. Son başvurular ise Eylül ortası.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'ye yönelik ağırlıklı operasyonların yapıldığı alanlardan biri de üniversiteler oldu. Darbe girişiminin hemen ardından YÖK, tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörlerinden FETÖ ile bağlantılı akademik ve idari personelin tespitini istedi. Ardından terör örgütü ile bağlantılı üniversiteler birer birer kapatıldı. Ve bu süreçte, Türkiye'nin dört bir tarafındaki üniversitelerden 4 bine yakın akademisyen ve idari personel hakkında soruşturma başlatıldı; kimileri açığa, kimileri gözaltına alındı. Halen de üniversitelere ve akademisyenlere yönelik operasyonlar bitmiş değil.

PROFESÖR DE VAR, DOÇENT DE

Kritik soru ise, üniversitelerin açılmasına az bir zaman kala, boşalan kadroların nasıl ve ne zaman doldurulacağı? Sorunun çözümü için de düğmeye basıldı. Son 15 gün içinde üniversiteler hem akademik hem de idari personel alımı için birer birer ilana çıkmaya başladı. Sadece Anadolu'da değil Marmara Üniversitesi, HacettepeÜniversitesi gibi büyük şehirlerdeki üniversiteler de ihtiyaçları doğrultusunda personel alacak. Arananlar arasında kimler yok ki; profesörler, doçentler, araştırma görevlileri. Bunlar akademik personel. Bir de sözleşmeli alınacak olan idari ve destek personeli var. Hemşiresinden ebesine, güvenlik görevlisinden avukatına kadar her alanda üniversiteler, eleman arıyor.

2 BİNE YAKIN PERSONEL ALINACAK

Önümüzdeki iki ay içinde de üniversitelerin 2 bine yakın akademik ve idari personel alımı yapması bekleniyor. Peki, başvurular ne zaman? İhtiyaçtan dolayı çok uzun bir zaman yok. Üniversitesine göre değişmekle birlikte başvuru için son tarih Eylül ortası. Yani şu sıralar adayların başvurması gerekiyor.

Akademik personel için aranan genel şartlar ise belli. Türk vatandaşı olmak, başvurulacak kadro için gerekli öğretim şartını yerine getirmek gibi devlet memurluğu için gerekli olan şartlar. Özel şartlar ise; öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70 puan almış olmak, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından gerekli puanı almış olmak, yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması.

Sözleşmeli personele gelince, genel şartların dışında hizmet göreceği alanda ilgili öğretim ve eğitim kurumlarından diploma almış olmak.

(Hürriyet)