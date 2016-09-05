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Enflasyon beklentilerin altında!

  • REUTERS
  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 10:06 Güncelleme Tarihi: 5.9.2016 10:46
Enflasyon beklentilerin altında!
Enflasyon beklentilerin altında!

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ağustos’ta TÜFE aylık yüzde 0,29 azaldı. Yıllık enflasyon ise yüzde 8,05 olarak gerçekleşti.

Reuters'ın 17 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Ağustos ayında medyan bazında 0.15 düşüş bekleniyordu, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 8 seviyesindeydi.

Enflasyonun uzun bir süredir çift haneye yakın seyretmesindeki ana belirleyici olan gıda fiyatlarındaki artışın çift haneden yüzde 1'lere gerilemesiyle yıllık enflasyonNisan'da yüzde yüzde 6.57'ye düşerek üç yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Tüketici fiyatları enflasyonu bu düşüşün ardından yönünü yukarı çevirerek Ramazannedeniyle gıda fiyatlarında yaşanan artış sonucu Haziran ayında yıllık bazda yüzde 7.64'e, Temmuz'da ise tütün fiyatlarına yapılan zammın da etkisiyle yüzde 8.79'a yükselmişti.

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