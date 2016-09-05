Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) gerektiren alanlar bakımından sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular başladı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 15.000 pozisyona sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvurular başladı. Başvurular, MEB'in resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

MEB tarafından ilan edilen 15 bin sözleşmeli öğretmenlik başvuru takvimine göre ÖABT gerektiren alanlar bakımından ön başvurular, 8 Eylül'e kadar yapılabilecek.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ŞARTLARI

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

* Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

* Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

* Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

* Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

* 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri(KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

* Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

* 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak