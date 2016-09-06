1 milyon tatilci Bodrum’a gelecek

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte Bodrum’da bulunan bir çok otel ve turistlik tesis bayram hazırlıklarına başladı.

TURİSTLER AKIN ETMEYE BAŞLADI

9 günlük kurban bayramı tatiline sayılı günler kala yerli ve yabancı turistler ilçeye gelmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar otellere rezervasyon yaptırmaya başladı. Cuma gününden itibaren başlayacak olan bayram tatili için oteller hazırlıklarını tamamladı.

1 MİLYON TURİST GELECEK

Sezonun son haftalarına denk gelen bayram tatili ile turizmciler de rahat bir nefes alacak. Yaklaşık 1 milyon yerli turisttin geleceğini ifade den otelciler, esnaflar ve işletmeciler bayram tatilinin gelmesini dört gözle bekliyor.

EK SEFERLER DÜZENLENECEK

Bayram tatili boyunca bazı havayolu şirketlerinin Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek yolcu yoğunluğu nedeniyle turizm kentlerine ek seferler düzenleyeceği öğrenildi. Milas - Bodrum hava alanına, iç ve dış hatlardan gelecek uçaklara yaklaşık 150 ek sefer ilave edeceği.. Şehirlerarası otobüs firmalarının da Bodrum seferlerine ek otobüsler koyduklarını öğrenildi.

YÜZDE YÜZ DOLDU!

Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar otellere rezervasyon yaptırmaya başladı. Bayram tatilinin başlamasına günler kala 5 yıldızlı oteller başta olmak üzere Apart ve pansiyonlar yerli turistlerden aldığı rezervasyonlarla 9 Eylülden itibaren yüzde yüz doluluk oranına ulaşacağı öğrenildi.