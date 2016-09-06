Erdoğan: Hepimiz aynı gemideyiz

Cumhurbaşkanı, Çin’deki G20 Zirvesi’nde gelişmiş ülkeleri eleştirerek, “Dünyanın bir tarafında sefalet ve terör kol gezerken, diğer tarafın huzur ve refah içinde ilanihaye bir hayat sürmesi düşünülemez” diye konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'deki G20 Zirvesi'nin son gününde düzenlediği basın toplantısında gelişmiş ülkeleri eleştirdi. Erdoğan, "Dünyanın bir tarafında açlık, sefalet, yoksulluk, terör, baskı, şiddet kol gezerken, diğer tarafın huzur ve refah içinde ilanihaye bir hayat sürmesi düşünülemez" dedi.

ADİL DURUŞ SERGİLEYİN

G20 platformunun küresel sorunların çözümü noktasında daha etkin, daha sonuç alıcı bir mecra haline gelmesini samimiyetle arzu ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Bunun yolu, ülkelerin taahhütlerini yerine getirmelerinden, üye ülkelerin insanlığın ortak sorunları karşısında adil bir duruş sergilemelerinden geçiyor. Madem ki, hepimiz aynı geminin içindeyiz. Öyleyse bu geminin sağ salim ilerleyebilmesi, imkânlarımız nispetinde ortak sorumluluk üstlenmemizle mümkündür. Nimetlerin büyük bir bölümünü kendinde toplayan ülkelerin sıra külfet paylaşımına geldiğinde eşitlik bahanesiyle sorumluluktan kaçmaları kesinlikle kabul edilemez. Küresel meselelere eşitlik değil adalet temelinde bir anlayışla yaklaşmak mecburiyetindeyiz."

İPEK YOLU ADIMLA RI

Türkiye'nin tarihi İpek Yolu'nu canlandırma çalışmalarında Çin'i samimiyetle desteklediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi İpek Yolu yeni bir süreç değil, çok çok eski. Bizler Türkiye olarak kendi bölgemizde bazı adımlar attık" diye konuştu.

LONDRA'DAN PEKİN'E RAYLI SİSTEM KURULDU

İpek Yolu'nu canlandırmak için Türkiye'nin attığı adımları anlatırken Marmaray ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü örnek gösteren Erdoğan, "Boğaz'ın altından Marmaray'ı geçirdik, üzerine de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kurduk. Londra'dan yola çıkan, Pekin'e bu raylı sistemle ulaşabilir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile de TIR'lar Pekin'den Londra'ya ulaşabilir. Aynı köprünün üzerine bir de raylı sistem yapılıyor. Yüksek hızlı trenler oradan geçebilecek. Bu da Londra-Pekin hattını inşa eden bir ulaştırma sistemidir. Bir diğer adım Kars-Tiflis-Bakü hattıdır. Bu hat da Çin ile birleştirilecektir. Bu da İpek Yolu'nun adımıdır. Bir başka çalışmamız Çin ile projesi üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Kars-Edirne hattıdır" diye konuştu.