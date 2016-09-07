THY, yabancı gazetecilere darbe girişimini anlattı

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürlüğü’nde 18 ülkeden 120 gazeteci, televizyoncu, sosyal medya yazarına FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin anlattı.

Türk Hava Yolları, dünyanın dört bir tarafından İstanbul'a davet ettiği 120 gazeteciye darbeyi anlattı. Similtune tercümeyle İngilizce, Rusça ve Çince olarak İlker Aycı'nın konuşması yabancı gazetecilere çevrildi. Toplantı öncesi Havalimanı muhabirlerine konuşan Aycı, 15 Temmuz Darbe girişimini, öncesi ve sonrasıyla ilgili bilgi vereceklerini belirterek "Aynı zamanda, Türkiye'de, THY'nin havacılık sektöründe ne ifade ettiğini ve ne olduğunu anlatacağız. Onlara yönelik özel hizmetlerimizi de anlatacağız." dedi. Aycı, THY olarak 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin uçak içinde dağıtılan Skylife dergisinde milli irade dosyası yaptıklarını da kaydetti. Aycı değişik coğrafyalardan birçok medya mensubunu İstanbul'a getirerek Türkiye'ye ilişkin toplantılarına devam edeceklerini bildirdi.

GÖKTEN NE YAĞAR DA YER KABİL ETMEZ

Aycı, "Atatürk Havalimanı'nda 4 Eylül'de ki rekor sayıda ki trafiğin sorulması üzerine de şunları söyledi; "Gökten ne yağar da yer kabul etmez" diyeceğiz. Dolayısıyla toparlanmanın olduğunu görüyoruz. Bu toparlanma da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Zira yaşananları sizler de biliyorsunuz. Sektörümüzde ve turizmde, taşımacılık sektöründe, havacılık sektöründe ve şirketimizde bir yan etkisi oldu. Bu etkinin süratle telafisi bakımından da bu rakamları çok olumlu ve çok önemli görüyorum. Türkiye güvenilir bir ülke, İstanbul güvenilir bir şehir, güvenilir bir tatil destinasyonu… Bu anlamıyla THY'yi yolcularımızın tercih etmesinden ve yine aynı şekilde havalimanımızda rekor kırılmasından dolayı çok mutluyum. Bunun ileriye matuf mutlaka olumlu etkileri olacaktır "

SİZİN EĞİTİM SİSTEMİNİZDE DE VARLAR

Açıklama sonrası yabancı gazetecilere seslenen Aycı,FETÖ'ye ilişkin çarpıcı bilgiler sundu. FETÖ'nün geçmişte "Sızıntı" isimli bir dergi çıkardığını anımsatan Aycı, "Sızıntı dergisi, yani 'leak'. Wikileaks var ya hani, Sızıntı dergisi. Son 5-6 yılda o derginin ismini değiştirdiler. Derginin ismini artık 'Aksiyon' koydular. 'Action', yani 'Artık sızdık, artık kurumlara sızdık, yönetime sızdık, ekonomiye sızdık. Topluma sızdık, uluslararası ilişkiye sızdık, diplomasiye sızdık, başka ülkelere sızdık. Şimdi ne zamanı? Aksiyon zamanı.' Artık ele geçirme zamanı. Yönetme zamanı, devralma zamanı. Çok da büyük ekonomik güçleri de ellerinde var. O hale geldiler. " dedi.

FETÖ'nün bir çok ülkede faaliyetinin olduğunu ve bunlar arasında toplantıda olan gazetecilerin ülkelerin eğitim sistemi içinde olduklarını da vurgulayan Aycı, "Bugün sizlerin eğitim sisteminde de bulunan bu okullara dikkat etmenizi öneririz " diye konuştu.

THY'NİN ARKASINDAYIZ

Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısı ile darbe girişimi sırasında da her zaman olduğu gibi THY markasının arkasında durduklarını ifaden eden Aycı, " "Yolcularımıza dedik ki; gidin otellerinize dinlenin, gidin evinize dinlenin. Biz sizi yarından itibaren yeniden uçuracağız. Uçmak istemeyenlerin biletini değiştireceğiz. Daha sonraki bir tarihte uçabilirsiniz. Geri iade isteyenlere de kayıtsız şartsız yine değiştireceğiz, ceza-meza yok. İster geri iade alacaksınız, ister değiştireceksiniz. Bunu yaptık. Bu iki olayın peşinden yaptığımız değişimlerin, toplam maliyeti 40 milyon doları geçmiştir. " açıklamasını yaptı.

Toplantı sonrası Aycı'ya ilgi büyüktü. Birçok kanal özel ropörtaj yapmak istedi. Hediye takdim eden yabancı gazeteciler Aycı'yla selfie çekmek için mücadele etti.