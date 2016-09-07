Yeni vergi teşvikleri geliyor

Meclis’in açılması ile birlikte yeni vergi teşvikleri çıkaracaklarını belirten Maliye Bakanı Ağbal, “Hedefimiz büyüme” dedi

Büyümede yatırım ve ihracatın ağırlığını artırmak için çalışma yaptıklarını belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar açılınca önemli vergisel teşvikleri hayata geçireceklerini söyledi. İstanbul Finans Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Ağbal, "Meclis açılır açılmaz yatırım ve ihracat tarafında özellikle işletmelerin verimliliği, ölçek büyümesi alanında önemli vergisel teşvikleri hayata getireceğiz. Türkiye'nin orta ve uzun vadede büyüme trendini devam ettirecek yapısal reform gündemi hükümetimizin en önemli önceliğidir" dedi.



FONUN YÜKÜ OLMAYACAK

Bu çerçevede Ulusal Varlık Fonu'nun yeni bir enstrüman olduğunu dile getiren Ağbal, bu fonun birçok ülkede örneği görüldüğü gibi kalkınma amacına hizmet edeceğini düşündüklerini söyledi. Yaptıkları yasal düzenlemede kurulacak fonun uluslararası normlarda kurumsal yönetişim ilkelerine uygun olarak yönetileceğini vurgulayan Ağbal, "Türkiye'de oluşturduğumuz Varlık Fonu'nda global örnekler hangi standartlara sahipse onlar olacak. Varlık Fonu, bizim mali disiplindeki duruşumuzu farklı bir noktaya taşıyacak bir uygulama değildir. Kamu kesiminin genel dengesi içinde kendi yerini bulacak ve o çerçevede bir kuruluş olarak yapılanacak" dedi.



MERKEZ'DEN BANKALARA DESTEK

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da zirvedeki konuşmasında, ellerindeki tüm araçları fiyat istikrarına yönelik kullanmayı sürdüreceklerini söyledi. Bu arada Merkez Bankası, TL zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirdi. Döviz imkânının ikinci, üçüncü ve dördüncü dilimleri ile altın imkânının ilk üç diliminde katsayılar da 0.1 puan artırıldı. Bankanın açıklamada, "Finansal sisteme yaklaşık 1.2 milyar TL ve 670 milyon dolar ilave likidite sağlandı" denildi.