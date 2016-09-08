Ayvalık bayramda nüfusunun dokuz katını ağırlayacak

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden 70 bin nüfuslu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Kurban Bayramı'nda nüfusunun dokuz katını ağırlaması bekleniyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şeytan Sofrası, plaj ve adaları, koyları, tarihi taş evleri, yemekleri ile temiz havasıyla ilçelerinin turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Zeytin yeşili ile mavinin buluştuğu Ayvalık'ın kış aylarında nüfusunun 70 bin civarında olduğunu ifade eden Gençer, şunları belirtti:

"Bu yıl yaz aylarında dört ay ortalama 350 bin nüfusa ulaştık. Bayram döneminde ise bu rakamın 600 bine çıkmasını bekliyoruz. Turistler buraya akacak diyebiliriz. Ayvalık'a gelen turistler, kesinlikle keyifli bir tatil yaparak geri dönerler. Ayvalık'ın yelpazesi çok geniş, çok şeye sahip. 24 adamız var. Cunda ve Lale adalarında hayat var. Yat turları, geziler düzenliyor. Sarımsaklı plajları çok uzun. Yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda kum plajlarımız var. Cunda adasındaki ve Patriça'daki koylar, denize girme imkanı sağlıyor."

İlçelerinde korunan bin 800 tarihi ev bulunduğunu dile getiren Gençer, ayrı bir mimari estetik ve güzellik katan bu yapıların bazılarının otel olarak kullanıldığını anlattı.

"AYVALIK, SADECE DENİZE GİRİLECEK BİR YER DEĞİL"

Ayvalık Pansiyoncular ve Otelciler Derneği Başkanı Hatice Arga, Ayvalık'ta yaz sezonunu tüm olumsuzluklara rağmen iyi geçirdiklerini ifade etti.

İlçedeki pansiyonlarda kahvaltı dahil günlük kişi başı 80 lira olan konaklama ücretlerinin yaz sezonu başından bu yana sabit tutulduğunu vurgulayan Arga, Kurban Bayramı'nda doluluk oranının yüzde 100'e ulaşacağını, halen rezervasyonların sürdüğünü aktardı.

Ayvalık Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Ümit Özgültekin de otel ve pansiyonlardaki doluluk oranlarının bayram için yüzde 90'a ulaştığını ifade etti.

Bayram tatilini tam dolulukla geçireceklerini belirten Özgültekin, "Sadece yaz ve bayramlar değil, yıl boyu turizmi canlı tutmamız gerekiyor. Ayvalık Belediyesi ile kış aylarında yapacağımız zeytin hasat şenlikleri, ot festivali ve benzeri organizasyonlarla hareketliliği sürdürmeye çalışacağız. Ayvalık, sadece denize girilecek bir yer değil. Burada kış aylarında sakinliği yaşayabilir, dinlenebilir, stresini atabilirsiniz." sözlerine yer verdi.