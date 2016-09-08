Enerji Bakanlığı Türkiye’nin röntgenini çekecek

Enerji Bakanlığı yerli kaynakların keşfi için her 5 kilometreden dere, toprak ve bitki örneği alacak. Ayrıca gökyüzünden Türkiye’nin jeofizik röntgeni çekilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yerli kaynakların keşfi ve ülke ekonomisine kazandırılması için çok önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Yapılacak çalışmayla Türkiye'nin her 5 kilometresinden toprak, dere ve bitki örneği alınacak ve hangi maden açısından zengin olduğu belirlenecek. Ayrıca gökyüzünden görüntüleme ile jeofizik röntgeni çekilecek. Böylelikle tüm maden ve yeraltı zenginliği araştırmaları için başvurulacak veri deposu oluşturulmuş olacak. Yeraltı zenginliklerinin ortaya çıkarılması için sondaj altyapısı haritası da oluşturulacak. Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'yi 2023 vizyonuna taşıyacak ve enerjide çağ atlatacak önemli çalışmalar için bürokratları ile birlikte harekete geçti. Yapılacak çalışmalar kapsamında Türkiye'nin jeofizik ve jeokimya haritaları çıkarılacak. Böylelikle hangi bölgede hangi madenlerin olma olasılığının daha yüksek olduğu ortaya koyulacak.

BİLGİ OLUŞTURULACAK

Radyoaktif mineraller, kömür, petrol ve doğalgaz, endüstriyel hammadde ve metalik maden, jeotermal enerji aramaları ile çevre kirliliğinin araştırılması, tektonik hatların belirlenmesi, çevre jeofiziği ve iletken zonların araştırılması gibi tüm yerbilimleri konularında altyapı bilgileri oluşturulacak. Bakan Albayrak'ın talimatı ile başlatılan çalışma kapsamında 2017 sonu itibarıyla haritalarının yüzde 80'i tamamlanacak.

SONDAJ ALTYAPISINDA HEDEF 700 METRE VE % 60'LIK ORAN

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün sondaj altyapısında sağlanan ilerleme ile 2002'ye kadar ortalama sondaj kapasitesi 30-40 bin metre iken bu rakam 300 bin metrenin üzerine çıkarıldı. Yeni dönemde ise en az 1 milyon metre hedef alınıyor. Bu kapsamda sondaj altyapısı haritası oluşturulacak. Türkiye'de sondaj çalışması oranları yüzde 20'lerde ve ortalama 300 metre derinlikte iken 2019'a kadar bunun yüzde 60'lara ve en az 700 metreye taşınması hedefleniyor.

HAVADAN JEOLOJİK RÖNTGEN

Türkiye'nin büyük kısmının dağlık ve ormanlık oluşu, jeolojik ve jeofizik araştırmalarını zorlaştırırken, bu alanda istenen veriler bugüne kadar sağlanamadı. 2017 ve 2018'de yapılacak çalışma ile Türkiye Jeofizik Anomali Haritası yenilenerek radyoaktif mineraller, kömür, petrol ve doğalgaz, endüstriyel hammadde ve metalik maden, jeotermal enerji aramaları ile çevre kirliliğinin araştırılması gibi tüm yerbilimleri konularında altyapı bilgileri hazırlanacak.