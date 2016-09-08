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Merkez Bankası rezervleri arttı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 8.9.2016 15:26
Merkez Bankası rezervleri arttı
Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 495 milyon lık artışla 122 milyar 864 milyon dolar oldu.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 2 Eylül ile biten haftada Merkez Bankası brüt rezervleri 867 milyon yükselişle 103 milyar 649 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 102 milyar 782 milyon dolar düzeyindeydi.

Bu dönemde rezervleri önceki haftaya kıyasla 372 milyon dolar azalarak 19 milyar 215 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta, bir önceki haftaya göre 495 milyon dolar artışla 122 milyar 864 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
01.01.2016 17.606 92.922 110.528
29.01.2016 18.478 92.856 111.334
26.02.2016 17.145 93.693 110.838
25.03.2016 19.025 95.016 114.041
29.04.2016 19.833 96.193 116.026
27.05.2016 19.102 98.397 117.499
03.06.2016 18.208 101.226 119.434
10.06.2016 18.208 102.999 121.207
17.06.2016 18.475 101.639 120.114
24.06.2016 18.475 101.895 120.370
01.07.2016 19.754 102.817 122.571
08.07.2016 19.754 102.857 122.611
15.07.2016 19.600 103.111 122.711
22.07.2016 19.600 101.827 121.427
29.07.2016 19.791 99.927 119.718
05.08.2016 19.791 101.145 120.936
12.08.2016 19.448 102.978 122.426
19.08.2016 19.448 104.036 123.484
26.08.2016 19.587 102.782 122.369
02.09.2016 19.215 103.649 122.864


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