Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 495 milyon dolarlık artışla 122 milyar 864 milyon dolar oldu.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 2 Eylül ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 867 milyon dolar yükselişle 103 milyar 649 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 102 milyar 782 milyon dolar düzeyindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla 372 milyon dolar azalarak 19 milyar 215 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta, bir önceki haftaya göre 495 milyon dolar artışla 122 milyar 864 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):