Açıkgöz ve Güllü'nün serbest bırakılmasına itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen TUSKON Başkan Yardımcısı Rana Tezcan Açıkgöz ve Nejat Güllü'nün de aralarında bulunduğu 38 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüphelinin tutuklama talebine rağmen serbest bırakılmasına itiraz edildi.



Soruşturmayı yürüten savcılık, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan hakimliğe sevk ettiği ancak adli kontrol şartıyla serbest kalan Nejat Güllü ve Rana Tezcan Açıkgöz'ün de aralarında yer aldığı 38 şüpheli için hakimliğe itiraz dilekçesi gönderdi. Dilekçede, serbest bırakılmalarına itiraz edilen şüphelilerin, haklarında yeniden yakalama kararı çıkarılarak tutuklanmaları talep edildi.



Savcılığın itirazını, ilk önce 38 şüpheliyi serbest bırakan hakim inceleyecek, şayet hakimin kararı değişmezse bir üst hakimlik talebi nihai olarak karara bağlayacak.

SÜREÇ

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü, Nejat Güllü, Rena Tezcan Açıkgöz'ün de bulunduğu 65 şüpheli tutuklanmaları, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 65 şüpheliden aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 27'sini ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutukladı. Hakimlik, Nejat Güllü ve Açıkgöz'ün de içinde bulunduğu 52 kişiyi adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bıraktı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde bulunmayan aralarında TUSKON Başkanı Rızanur Meral'in de bulunduğu 114 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.