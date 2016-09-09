FETÖ operasyonu kapsamında 56 kişinin mal varlığına el konuldu

"Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansman sağladıkları" iddiasıyla aralarında şirket ve dernek yöneticilerinin de bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 56 kişinin mal varlığına el konuldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Birim Gayrimenkul Limited Şirketi ile bu şirkete bağlı kuruluşlarda özellikle Maltepe'de bulunan Pinhan restoranda FETÖ/PDY ile ilgili toplantılar yapıldığı, terör örgütüne finansman sağlandığı iddiaları üzerine aralarında şirket ve dernek yöneticilerinin de bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.



Soruşturma kapsamında savcılık, 56 şüphelinin 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/1. maddesi ile değişik Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesi uyarınca tüm mal varlıklarına el konulmasını talep etti.



Talebi değerlendiren Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nin kararında, soruşturma kapsamında şirketlerden ele geçirilen belgelerin incelenmesinde örgütün tepe isimlerinden Mustafa Özcan'a ulaşıldığı, ayrıca Ali Çelik ve Ahmet Çelik isimlerinin de yetkili olduklarının belirlendiği ifade edildi.



FETÖ/PDY örgütü aleyhine deliller toplandıkça şirketlere ve şirket yöneticilerine yönelik yeni operasyonlar yapılabileceğinin düşünüldüğü belirtilen kararda, mevcut yöneticiler tarafından şirketlerin mal varlıklarının başkalarına devredilebileceği, hatta tamamen satılarak nakde çevrilip yine örgütün amaçları doğrultusunda kullanılabileceği kaydedildi.



Kararda, kamuoyunda 17/25 Aralık kalkışması olarak bilinen olaydan sonra şirketlerin ortak ve yöneticilerinin ülkeyi terkettikleri belirtilerek, bu kişilerin örgütün talimatları doğrultusunda çeşitli ülkelere giderek Türkiye aleyhine faaliyetlerine ve eylemlerine devam ettikleri, Türkiye'de bulunan şirketlerini ise daha düşük profilli kişilere idare ettirerek kendilerince terör örgütüne finansman sağlamaya devam ettikleri hususunun da emniyet araştırması, MASAK ve BDDK raporlarıyla belirlendiği aktarıldı.



Bu nedenlerden dolayı terör örgütünün finans kaynaklarının kesilmesi amacıyla savcılığın talebi üzerine Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğin'ce söz konusu soruşturmanın yürütüldüğü 4 şirkete kayyım atandığı belirtilen kararda, 15 Temmuz tarihinde FETÖ/PDY üyelerinin bu şirketler üzerinden finanse olmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ettikleri bildirildi.



Kararda, bu darbe girişiminin sonuçsuz kalması sonucu Türkiye çapında başlatılan soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY bağlantılı 5 bin civarında şirketin bulunduğu vurgulanan kararda, bu şirketler ve şirket sahipleri tarafından terör örgütüne finansman sağlandığının tüm delilleri ile birlikte tespit edildiği aktarıldı.



Şüphellilerin, 15 Temmuz tarihinde planladıkları darbe girişiminin sonuçsuz kalması nedeniyle örgüt lideri olan Fethullah Gülen'den almış oldukları talimatlar doğrultusunda, özellikle taşınır ve tanışmaz mal varlıklarını hızlı bir şekilde ve piyasa değerinin çok altında elden çıkarmaya çalıştıklarının da tespit edildiği vurgulanan kararda, bu nedenlerle söz konusu şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulmasının talep edildiği belirtildi.



Kararda, bu kapsamda aralarında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen Mustafa Özcan'ın da aralarında bulunduğu 56 şüphelinin 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3/1. maddesi ile değişik Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesi uyarınca tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verildiği belirtildi.