Japonya ile 'uzay' anlaşması

Türkiye ile Japonya arasında uydu ve uzay çalışmaları konusunda tarihi bir anlaşma imzalandı. Uzun süredir Japonya ve Türkiye arasında uzay ve havacılık teknolojilerinde işbirliği olduğunu belirten Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Japonya ile mutabakata varıldığını duyurdu.

Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Japonya uzay teknolojileri bakanı Yoske Tiruzo çalışma toplantısında bir araya geldi..

Türkiye ile Japonya arasında uydu ve uzay teknolojileri konusunda tarihi anlaşmaya varıldı.

Uzun süredir iki ülke arasında uzay çalışmaları için işbirliği olduğunu belirten Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan uzay çalışmalarında büyük adımlar atılacağı mesajını verdi..

Uzay ve havacılık teknolojileri alanında Japonların tecrübelerini Türkiye ile paylaşacağını söyleyen Arslan, uzman yetiştirilmesiyle ilgili de eğitim süreçlerinin sürdürüldüğünü bildirdi.

JAPONYA İLE 'UZAY' ANLAŞMASI

Bakan Arslan şöyle konuştu: İki ülke olarak uzay istasyonunda ortak deney süreçlerini başlattık. Bu konuda deneysel uydu dışında uzaydaki istasyonlarda malzeme deneyi de yapıyoruz. Bir malzemenin uzay istasyonunda test edilmesiyle ilgili sayın bakanımıza malzeme teslim edeceğiz ve o malzemede uzay istasyonunda test edilecek.

Bakan Arslan, Japonya ile uzay ve havacılık alanında yapılan işbirliklerine de değindi. İstanbul Teknik Üniversitesi ile geliştirilen UBAKUSAT deneysel uydusunun yıl sonuna kadar Japonya'dan uzaya fırlatılacağını açıkladı.