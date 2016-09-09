ARKADAŞINA GÖNDER Japonya ile 'uzay' anlaşması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

ile 'uzay' anlaşması

  • Giriş Tarihi: 9.9.2016 11:40 Güncelleme Tarihi: 9.9.2016 11:52
Japonya ile 'uzay' anlaşması
Japonya ile 'uzay' anlaşması

Türkiye ile arasında uydu ve uzay çalışmaları konusunda tarihi bir anlaşma imzalandı. Uzun süredir ve Türkiye arasında uzay ve havacılık teknolojilerinde işbirliği olduğunu belirten Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ile mutabakata varıldığını duyurdu.

Ulaştırma Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve uzay teknolojileri bakanı Yoske Tiruzo çalışma toplantısında bir araya geldi..

Türkiye ile arasında uydu ve uzay teknolojileri konusunda tarihi anlaşmaya varıldı.

Uzun süredir iki ülke arasında uzay çalışmaları için işbirliği olduğunu belirten Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan uzay çalışmalarında büyük adımlar atılacağı mesajını verdi..

Uzay ve havacılık teknolojileri alanında Japonların tecrübelerini Türkiye ile paylaşacağını söyleyen Arslan, uzman yetiştirilmesiyle ilgili de eğitim süreçlerinin sürdürüldüğünü bildirdi.

JAPONYA İLE 'UZAY' ANLAŞMASI

Bakan Arslan şöyle konuştu: İki ülke olarak uzay istasyonunda ortak deney süreçlerini başlattık. Bu konuda deneysel uydu dışında uzaydaki istasyonlarda malzeme deneyi de yapıyoruz. Bir malzemenin uzay istasyonunda test edilmesiyle ilgili sayın bakanımıza malzeme teslim edeceğiz ve o malzemede uzay istasyonunda test edilecek.

Bakan Arslan, ile uzay ve havacılık alanında yapılan işbirliklerine de değindi. İstanbul Teknik Üniversitesi ile geliştirilen UBAKUSAT deneysel uydusunun yıl sonuna kadar Japonya'dan uzaya fırlatılacağını açıkladı.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.