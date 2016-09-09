Kavurmacı ve Güllü tutuklandı

İstanbul’da FETÖ’ye finansal destek sağlayan 27 işadamı hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklananlar arasında Aydınlı Grup Başkanı Kavurmacı ile Güllüoğlu Baklavaları’nın sahibi Faruk Güllü de var

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyasındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada savcılığın tutuklanmasını talep ettiği 65 işadamından 27'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı ve Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı ile Güllüoğlu Baklavaları'nın sahibi Faruk Güllü de var. Tutuklama kararında 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'ye yönelik "inlerine gireceğiz" sözlerine karşılık, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Başkanı Rızanur Meral'in "Yakın gelecekte kimlerin inlerde yaşadığını, kimlerin saklanacak in arayacağını herkes görecek" şeklindeki tehditkar açıklaması anımsatıldı.

KAVURMACI ALKIŞLAMIŞ

Kavurmacı'nın aralarında bulunduğu bazı işadamlarının Meral'in bu konuşmasını alkışladığı belirtildi. Kavurmacı, savunmasında "Alkışlamadım, tavır gösterdim" dese de dosyaya delil olarak giren görüntülerde alkışladığı tespit edildi. FETÖ'nün iş dünyasındaki yapılanmasına yönelik 18 ve 19 Ağustos'ta toplam 208 işadamı hakkında gözaltı kararı verilmişti. TUSKON üyelerinden oluşan şüphelilerin mal varlıklarına el konulmasına karar verilmişti. Gözaltına alınan şüphelilerden 79'unun işlemleri dün tamamlandı. Önceki akşam savcılıktan tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen 65 işadamının sorguları 3 hâkim tarafından yapıldı. Hâkimlik, dün öğle saatlerine kadar süren sorguların ardından 27 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklama kararı verdi. Tutuklama kararında "suçun niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı" kaydedildi.

114 YAKALAMA KARARI

Mehmet Nejat Güllü'nün aralarında olduğu 37 kişi ise haklarında yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Hakimlik kararında Mehmet Nejat Güllü'nün TUSKON ve birçok dernekle irtibatı bulunmasına rağmen, 17-25 Aralık'tan kısa süre sonra dernek ve örgütle ilişkisini kestiği açıklandı. Güllü'nün ocak ayında "MİT TIR'larını kim durdurdu ise vatan hainidir" dediği de aktarıldı. Soruşturmada adli kontrol ile serbest bırakılanların sayısı toplam 52 oldu. Bu arada TUSKON Başkanı Rızanur Meral'in de aralarında bulunduğu 114 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HAİN BİR ÖRGÜT



Hâkimlik kararında, tutuklama ve serbest bırakma kararlarının gerekçe ve delilleri şöyle sıralandı:

* Örgüt devlet, yargı, emniyet, iş hayatı ve birçok yerde gizlilik esasına dayalı olarak sızmıştır. Türkiye ve dünya tarihinde bilinen diğer örgütlerden farklı bir yapıya sahip olan FETÖ/PDY'yi, diğer silahlı örgütler gibi değerlendirmek mümkün değil.

* Sosyal hayatta normal bir düşünce seviyesinde olan örgüt üyesi gizlilik esasına dayalı olarak, kendini toplumdan ve güvenlik güçlerinden saklayabilmektedir.

Her eylemini örgüt liderinin görüş ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

* TUSKON ve buna bağlı alt dernekler örgütün amacına uygun olarak kuruldu.

Özellikle işadamı seviyesinde olanları üye olarak kabul etti.

*17-25 Aralık darbe girişiminden sonra TUSKON'un 1 Mart 2014'te yaptığı genel kurulda TUSKON Başkanı Rızanur Meral yaptığı konuşmada, bu yapının örgüte hizmet eden işadamları yapılanması olduğunu belli etti.

* TUSKON Yönetim Kurulu Üyesi olan şüphelilerden Ömer Faruk Kavurmacı'nın işyerindeki aramalarda örgüt elebaşısı Gülen'e ait kitap ve CD'ler bulundu.

Bank Asya üzerinden hisse sahibi olan Kavumacı, hisselerinin zarara uğramaması amacıyla 17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya'ya para aktarımında bulundu.

* 3 şüphelinin beyanında da geçtiği gibi, elebaşı Gülen'e bağlı bir hoca Kavurmacı'nın şirketine gelerek sohbetlerde bulundu.

ARALARINDA BİRÇOK ÜNLÜ İSİM VAR

Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü, Yüksel Nalbant, Şener Ardahanlı, Semih Sadır, Tolga Güven, Uğur Murat Gültekin, İsmail Aytan, Süleyman Taşbaş, Süleyman Düzgün, İlhan Karagöz, Doğan Geco, Çetin Tekdemir, Levent Dursun Akın, Ahmet Şener Gülenç, Emrullah Emre Topal, Barış Şengül, Salih Zeki Azak, Salih Zenginer, Mehmet Zenginer, Mustafa Zenginer, Ruhi Gürer, Ramazan Alpay, Nihat Kurt, Murat Atakan Kayalar, Selahattin Altuntaş ve Selahattin Keleş.