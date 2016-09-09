"Türkiye büyümede 21 AB üyesini solladı"

TİM Başkanı Büyükekşi "Türkiye ekonomisi ikinci çeyrek büyüme performansıyla 21 AB üyesi ülkeden hızlı büyürken, İngiltere, Almanya, ABD, Japonya, Kanada gibi birçok OECD ülkesini de geride bırakarak dünyada en hızlı büyüyen 7. ülke olmuştur." dedi.

GÜÇLÜ BİR BÜYÜME PERFORMANSI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2016 yılı ikinci çeyrek büyüme verisine ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye ekonomisinin, geçen sene yakalanan yüzde 4'lük büyümenin ardından bu sene ilk çeyrekte yüzde 4,7'lik güçlü bir büyüme performansı gösterdiğini belirtti.

"TÜRKİYE POTANSİYELİ KORUYOR"

Büyükekşi, "Bugün açıklanan ikinci çeyrek verilerinde de küresel ekonomilerdeki riskler ve çevremizde yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye ekonomisi sağlam bir şekilde büyümeye devam etmiştir. Uluslararası kuruluşlar tarafından küresel büyüme beklentileri gerilerken, birçok ülkenin de büyüme beklentileri aşağı yönlü revize ediliyor. Böyle bir küresel atmosferde, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yakaladığı yüzde 3,1'lik büyüme, Türkiye ekonomisinin dinamizmini ve potansiyelini koruduğunu bizlere gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

CARİ AÇIK BASKISI AZALDI

TİM olarak Türkiye ekonomisinde kırılganlık unsuru olan cari açığın da düşmesinden son derece memnuniyet duyduklarını ifade eden Büyükekşi, "İlk 7 ayda cari açığın yüzde 13,2 düşmesiyle birlikte yıllık bazda cari açık 28,9 milyar dolar geriledi. Böylelikle, cari açığın GSYH'a oranı yıl ortasında yüzde 4,2 seviyesine gerilemiş oldu. Türkiye ekonomisinin geçmiş verilerine baktığımızda, ortalama büyüme rakamları yakalandığında cari açığın da artışa geçtiğini görüyorduk. Şimdi ise 2015'te yüzde 4, 2016'nın ilk yarısında yüzde 3,9 büyüyen Türkiye'nin cari açık GSYH oranı da yüzde 5,5'lerden yüzde 4,2'lere gerilemiş oldu. Dolayısıyla, Türkiye ekonomisi artık cari açık artacak endişesiyle büyüme üzerinde baskı uygulayacak politikalara ihtiyaç duymamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.