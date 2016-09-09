Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte %3.1 büyüdü

TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisine ilişkin 2016 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı.

İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 3.1 BÜYÜDÜ

Türkiye ekonomisine ilişkin 2016 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,1 büyüdü.

İLK ÇEYREKTE 4.8 BÜYÜDÜ!



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 4 ve bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdü. Öte yandan, Orta Vadeli Program'da büyümenin 2016'da 4,5, 2017 ve 2018'de yüzde 5 olması öngörülüyor.

GEÇEN SENEYE GÖRE 523 MİLYON DOLAR AZALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 523 milyon dolar azalarak 2.602 milyon dolar oldu. Beklenti 2.7 milyar dolardı. Bunun sonucunda, oniki aylık cari işlemler açığı 28.931 milyon dolar oldu.



Dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.142 milyon dolar azalarak 3.725 milyon dolara düşmesine rağmen, hizmetler dengesi fazlasının 1.422 milyon dolar azalarak 1.659 milyon dolara gerilemesi cari işlemler açığında gerçekleşen gerilemeyi sınırlandırdı.



Parasal olmayan altın kaleminde, bir önceki yılın Temmuz ayında 639 milyon dolar net ithalat gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 416 milyon dolar net ihracat kaydedildi.