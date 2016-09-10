Bank Asya'dan taksitle himmet kredisi

FETÖ'ye finansman sağlayan Bank Asya’dan, FETÖ üyesi memurlara ihtiyaç, otomobil ve ev kredisi adı altında kredi çektirildiği tespit edildi

DİKKAT ÇEKEN PARA TRAFİĞİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dikkat çeken bir para trafiğinin ayrıntılarına ulaştı.

FETÖ ÜYESİ MEMURLARA KREDİ

2015'in mayıs ayında el konulmadan önce batık kredileri yüzde 120 artarak 1.8 milyar TL'yi geçen, takipteki kredi oranı yüzde 20 ile sektörün 10 katına ulaşan ve FETÖ/PDY'ye yakınlığıyla bilinen Bank Asya'dan, FETÖ üyesi memurlara ihtiyaç, otomobil ve ev kredisi adı altında kredi çektirildiği tespit edildi.

PARALAR MEMURLARA DEĞİL FETÖ ELEBAŞINA GİTTİ!

Ancak çekilen paranın memurlara teslim edilmeyip FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'ya gönderildiği ortaya çıktı. Memurların "himmet kredisi" taksitlerini ise kendilerinin ödediği saptandı.

TEK KURUŞ ALMADAN...

Habertürk'ün haberine göre darbe girişiminin ardından ihraç edilen devlet memurlarının çoğunun tek kuruşunu almadıkları paraların taksitlerini her ay bankaya yatırdığı öğrenildi. FETÖ üyesi memurların ağırlıklı olarak öğretmen, emniyet mensubu ve bakanlık personelinden oluştuğu belirtildi.