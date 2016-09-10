İşadamı OSB’ye yatırım yeri soruyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yönelik olarak açıklanan son dönemlerin en büyük yatırım teşvik paketi bölgedeki Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) de büyük bir heyecan yarattı. Paketle ilgili ayrıntılar ortaya çıktıkça OSB'lerin telefon trafiği de hızlandı. Fabrikaların TOKİ tarafından yapılacak olması, devletin 185 kalemde alım garantisi vermesi girişimci ve işadamlarını harekete geçirdi. Bölgede beklenenin üzerinde fabrika yatırımı gerçekleşebileceğini ifade eden OSB yöneticileri özellikle son 3 gündür çok sayıda telefon aldıkları bilgisini verdi. Devletin alım garantisi vermesinin yatırımcıları cezbettiğini söyleyen OSB yöneticileri, şöyle konuştu: "Bizden detaylı bilgi talep ediyorlar. OSB'lerdeki parseller en büyük sorun. Ne yazık ki birçok parsel sahipli gözüküyor. Ancak sahipleri yatırım yapmıyor. Onlarla yasalar çerçevesinde mücadele ediyoruz. Yatırım yapmayanın arsasının elinden alınarak gerçek yatırımcıya açılmasını istiyoruz."

EN HIZLISI VAN OLDU

Yeni teşvik paketinin en hızlı OSB'si ise Van oldu. Bölgeye kısa sürede onlarca yatırım projesi ulaşırken, Van OSB'nin yöneticileri de Türkiye turuna çıktı. Ankara'ya giden heyet paket kapsamında şehre yapılması öngörülen yatırımlarla ilgili olarak Gümrük Bakanlığı yetkilileri ve iş dünyası temsilcileriyle görüştü. Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği diğer iller ise, Diyarbakır, Urfa, Adıyaman ve Kars oldu. Yeni teşvik paketi kapsamında aynı zamanda cazibe merkezi olacak illere 3 yıl içinde 35 milyar TL'lik özel sermaye yatırımı hedefleniyor.



URFA HEDEF BÜYÜTTÜ

Teşvik paketinin ardından yeni bir kalkınma planı hazırlayan Şanlıurfa OSB ise yatırım planlarını güncelledi. Öncelikle bölgede ihracat yapan ve katma değer üreten firmaların sorunlarını çözmeye odaklanan bölge yöneticileri yatırımcılara Urfa'nın 650 milyar dolarlık pazarlara açılan kapı olduğunu anlatan broşürler dağıtıyor.