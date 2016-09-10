Rus charterların doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Rusya’dan tekrar Türkiye’ye uçmaya başlayan charter uçaklarının ilk seferinin üzerinden geçen bir haftalık sürede doluluk oranları yüzde 100’e ulaştı

DOLULUK YÜZDE 100!

Konu ile ilgili açıklama yapan Rusya Tur Operatörleri Derneği (ATOR) Başkan Yardımcısı Dmitry Gorin, " Uçuşların doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı ancak şunu ifade etmekte fayda var henüz çok sayıda uçuş yok ancak biletler çok hızlı satılıyor" dedi.

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Charter uçuşlarının en çok kullandığı Moskova'da ki en büyük havaalanlarından olan Domodedovo Havaalanı basın servisinden yapılan açıklamada 5-8 Eylül tarihleri arasında sadece 3 günde Türkiye'ye 2 bin 140 yolcunun uçtuğu bildirildi. Açıklamada Türkiye'ye giden uçakların yüzde 100 doluluk oranı ile uçtuklarının altı da çizildi.



Hatırlanacağı üzere Rusya'dan Türkiye'ye ilk charter uçuşu 2 Eylül tarihinde Royal Flight tarafından gerçekleştirilmişti. Rambler haber servisine göre şuanda Rusya'dan Türkiye'ye 123 tarifeli ve 63 charter uçuşu gerçekleştiriliyor. ATOR'un açıklamalarına göre tur operatörleri ve havayolu şirketlerinin 18 charter uçuşu için daha talebi bulunuyor.