Ünlü işadamı tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden iş adamı Mustafa Seyidoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7'si tutuklandı

PARALEL ABİLER İFŞA EDİNCE...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, iş dünyasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün yeni bir gelişme daha yaşandı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökalp Kökçü tarafından, ifadelerine başvurulan cemaat abilerinin ifşası üzerine, FETÖ'ye finansal kaynak sağladığı tespit edilen Seyidoğlu Baklavaları'nın sahibi Mustafa Seyidoğlu'nu dün gece gözaltına almıştı.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Savcılık kararıyla ünlü işadamının mal varlığına tedbir kararı konuldu.

SEYİDOĞLU TUTUKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheliden iş adamı Mustafa Seyidoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7'si tutuklandı