Doğu’ya 10 yıl alım garantisi

Hükümet, terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle geri kalan Doğu ve Güneydoğu'yu kalkındırmak için hazırladığı cazibe merkezleri programı kapsamındaki iller için alım garantisini 10 yıla çıkarmayı kararlaştırdı. Başbakan Binali Yıldırım, bu kapsamda eylem planı da açıklayacak. Pakette cazibe merkezleri programı ile ilgili olan yerlere 10 yıla kadar, yatırım desteklerine yönelik unsurlara ise 5 yıla kadar alım garantisi verilecek. Özellikle 1 milyon liraya kadar olan taşınma destekleri ile batıda kurulan fabrikaların alım garantisi nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki cazibe merkezlerine taşınması planlanıyor. Eylem planı ile projeden yatırıma, üretimden pazarlamaya destek verilecek. Ticareti canlandıracak kamu ve özel yatırımlar desteklenecek. Genç ve dinamik nüfus istihdam ile bölge içinde tutulacak. Bölge ve il düzeyinde yaşanabilir kentler oluşturulacak. Bölgenin komşu ülkelere ihracatı artırılacak. Her bölge tarım, hayvancılık, turizm gibi belli alanlarda ihtisaslaşacak. Üniversiteler bölgenin özelliklerine göre uzmanlaşacak.



UZUN VADELİ TEŞVİK

Eylem planı ile cazibe merkezi olarak ilan edilen Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Van, Kars, Malatya, Elazığ, Erzurum ile çevre illeri Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Adıyaman, Bingöl, Tunceli, Bayburt, Erzincan ve Gümüşhane'de iş kuracak işletmelere yatırım ve işletmenin bütün aşamalarını kapsayan uzun vadeli destekler sağlanacak. Bu kapsamda yatırım desteklerine yönelik unsurlara 5 yıla kadar alım garantisi verilecekken, cazibe merkezleri programı ile ilgili olan yerlere ise 10 yıl alım garantisi verilecek.

BATI'DAN DOĞU'YA TRANSFER

Doğu ve Güneydoğu'nun kalkındırılmasını hızlandırmak için hem bölgede yeni kurulacak işletme ve fabrikalar teşvik edileceği gibi, hem de Batı'da kurulu mevcut fabrikaların Doğu'ya taşınması için de teşvikler uygulanacak. Özellikle 1 milyon liraya kadar olan taşınma destekleri ile batıda kurulan fabrikaların alım garantisi nedeniyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki cazibe merkezlerine taşınması hedefleniyor.



5 BÖLGEDE 800 FABRİKA KURULACAK

Her yıl cazibe merkezi olarak ilan edilen 5 bölgede 80'er fabrika kurmayı planlayan hükümet, 10 yılın sonunda 800 fabrikaya ulaşmayı amaçlıyor. 10 bin metrekare büyüklüğündeki fabrikalarda 40 bin kişinin istihdam edilmesi hedeflenirken, yıllık 392 milyon lira kamu desteği sağlanması da planlanıyor.Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır'da açıkladığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı'nı belediyelere "takibini siz yapın" diye emanet ederken, işini şansa bırakmak istemiyor. Başbakan Yıldırım, eylem planını ve bu bölgelerde yapılacak işlerin takibini de kendisi bizzat yapmayı seçti. Bu nedenle oluşturulacak eylem planlarıyla proje sürekli denetlenecek.