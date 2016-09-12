AB 1 milyon kart verecek banka arıyor

AB, Türkiye’de banka arayışında. Suriyeli mültecilere doğrudan yardım için hazırladığı program kapsamında 2017 başına kadar 1 milyon kart dağıtacak

Avrupa Birliği (AB) Türkiye'de tam 1 milyon yeni kart verecek banka arıyor. AB'nin Türkiye'deki Suriyeli mültecilere doğrudan yardım için hazırladığı program hakkında AB Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, SABAH'ın sorularını yanıtladı. Ekim 2016'da ilk yüklemeleri yapmaya başlayacaklarını belirten Stylianides, "Dünya Gıda Programı (WFP) kapsamında çalıştığımız firmalar ile çalışmaya devam edeceğiz. Bunun dışında şu anda Türkiye'de banka belirleme sürecimiz neredeyse bitti. Coğrafi olarak Türkiye'de en çok yayılmış olan bankayı seçmeyi istiyoruz. 2017'nin ilk çeyreğinde 1 milyon mülteciye ulaşmış oluruz diye tahmin ediyorum" dedi.

SINIRLAMA YOK

348 milyon euroluk fonu debit kartla verecek AB'nin geçmiş uygulamalardan farklı olarak bu kez harcamada bir ürün sınırlaması getirmeyeceğini belirten Stylianides, "En kırılgan göçmenleri hedefleyen bir proje olduğu için de herhangi bir sınırlama getirmedik. Kart elektronik debit kart olacağı için de bir sınırlama getirmek mümkün değil zaten" dedi. Program kapsamında kartlı ödeme sistemleri şirketleri de işin bir ucundan tutacak. Birleşmiş Milletler ve AB ile halihazırda bu konuda projeler yapan Mastercard ve Visa da projenin diğer yüklenici firmaları olacak.