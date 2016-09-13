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Marka meslek liseleri geliyor

Marka meslek liseleri geliyor
Marka meslek liseleri geliyor

(MEB), sektörün nitelikli gücü talebini karşılayan meslek liselerinde yeni bir dönem için kolları sıvadı. Bakanlık, meslek liselerinin ayrı ayrı bölümleri bünyelerinde barındırması yerine tek bir alana odaklanması için çalışma başlattı. MEB'in meslek liselerine özel yeni çalışmasına göre liselerde bir alan (örneğin torna-tesviye) belirlenecek, o alanı tamamlayan (makine, motor, metal gibi) en fazla üç dalda program uygulanacak. İllerin özelliklerine göre uzmanlaşacak olan meslek liseleri, sektörün o bölgedeki nitelikli iş gücünü karşılayacak. içinde markalaştırılması öngörülen bu meslek liselerinden mezun olanların iş bulma sıkıntısının ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Bu okullarla mesleki eğitime olan farkındalığın artırılması ve alanında markalaşmış okullar hedeflendiği belirtiliyor.

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