Enerji Bakanı Albayrak talimat verdi harekete geçtiler

Enerji Bakanı Albayrak'ın “Müşteri memnuniyetine öncelik verin” talimatı üzerine harekete geçen ELDER yıl sonuna kadar 4.2 milyar TL’lik yatırımla 8 bini aşkın projeyi hayata geçirecek. Yatırımların kesintileri azaltması bekleniyor.

Elektrik dağıtım şirketleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın "Müşteri memnuniyetine öncelik verin" talimatı üzerine harekete geçti. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Uğur Yüksel, Türkiye genelinde yapılan müşteri memnuniyeti araştırmalarını da dikkate alarak, yatırımlara yön verdiklerini belirtti. Yüksel, bu çerçevede yıl içinde 4.2 milyar TL'lik yatırımla 8 bini aşkın projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

8 BİN PROJE HAYATA GEÇECEK



Yüksel, bu tutarın planlananın yüzde 15 üzerinde olduğunu ifade ederken, söz konusu yatırımlarla kesintilerin azalacağını söyledi. ELDER Genel Sekreteri Yüksel, Habertürk'e yaptığı açıklamada, elektrik dağıtım şirketlerinin gündemindeki en önemli konunun müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu belirtti. Yüksel, bu amaçla şebeke ve teknoloji yatırımlarının hızlandırılmasına ağırlık verildiğini söyledi. Yüksel, dağıtım şirketlerinin, bu yıl 4.2 milyar TL yatırım yaparak 8 bin 368 projeyi hayata geçireceğini belirtirken, "Bu 4.2 milyar TL'lik yatırım, 2016 için planlanan rakamdan yüzde 15, yaklaşık 500 milyon TL fazla. Elektrik dağıtım şirketleri müşterinin memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için yatırım bütçelerinde yüzde 15 oranında artış yaptı" diye konuştu.



YATIRIM BÜTÇESİ YÜZDE 15 ARTTI



Müşteri memnuniyetinde her bölgenin beklentilerinin farklı olduğuna dikkat çeken Yüksel, "İlgili kamu kurumları ve elektrik dağıtım şirketleri, bu beklentileri ölçmeye yönelik müşteri memnuniyeti araştırmaları gerçekleştiriyor. Müşterinin istekleri, yatırımların planlanmasında önemli bir faktör. Bunun yanı sıra yerel yönetimlerin imar planı çalışmaları, şehirlerimizde yeni gelişen bölgelerin ihtiyaçları, can ve mal emniyetine yönelik yatırımlar birincil öncelikli kalemler arasında. Tüm bu alana yönelik yatırımlar ile kesintiler daha da azalacak" dedi.

ARIZALAR DA SMS İLE BİLDİRİLECEK



Yüksel, dağıtım şirketlerinin yatırımları ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle gündeme gelen planlı elektrik kesintilerinin, cep numarasını bildiren tüketicilere 48 saat öncesinden kısa mesaj (SMS) yoluyla iletildiğini hatırlatarak, "Elektrik dağıtım şirketleri, arıza oluşması halinde de müşterilerin anlık olarak bilgilendirilmesi için teknolojik altyapı çalışması hazırlıyor" dedi.



Yüksel, bu hizmetten yararlanmak isteyen abonelerin cep telefonu numaralarını abonesi oldukları elektrik dağıtım şirketlerine bildirmesinin yeterli olacağını belirtti. Dağıtım şirketlerinin akıllı cihazlar için uygulamalar geliştirdiğini hatırlatan Yüksel, "Birçok büyük şehrimizdeki planlı-plansız kesintiler bu uygulamalar ile anlık izlenebiliyor" diye konuştu.



ENERJİ BAKANI ALBAYRAK TALİMAT VERMİŞTİ



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, mayıs ayı başında elektrik dağıtım şirketlerinin tedarik kalitesi, yatırım, müşteri hizmetleri ile kurumsal iletişim konularında denetleneceğini ve şirketlere bu 4 kritere göre karne verileceğini açıklamıştı. Bakan Albayrak, ağustos ayında da elektrik dağıtım sektörünü müşteri memnuniyeti için gereken adımları geciktirmemeleri konusunda uyarmış "Çağrı merkezi yatırımlarını ekim ayına kadar tamamlayın" demişti.