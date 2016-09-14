Ette ithalatı bitirecek adım

Et fiyatları için yeni adım atılıyor. Bakan Çelik, damızlık çiftlikleri kurulacağını ve yem fiyatlarını düşüreceklerini belirterek, “Bunları yapınca fiyat düşecek ithalat azalacak” dedi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, et fiyatlarının aşağı çekilmesi için Türkiye genelinde yem bitkisi üretip, girdi maliyetlerini aşağı çekeceklerini ve damızlık çiftlikleri kuracaklarını açıkladı. Çelik, "Bunları yaptığımızda hem ette dışarı bağımlılık sona erecek hem de fiyatlar aşağı çekilecek" mesajı verdi.

HAVZA BAZLI ÜRETİM

Bazı gazetecilerle sohbet eden Çelik, önümüzdeki günlerde iki önemli adım atacaklarını belirterek, "Birincisi havza bazlı üretim sistemine geçeceğiz. 11 milyar liralık hasılat artışı bekliyoruz. 941 havza belirledik. Buralarda neler ekilebileceği tespit edildi. Bölgedeki üreticilere belirlenen dışında ürün ekmeleri halinde destek verilmeyecek. Hedef, neye ihtiyacımız varsa onu bizim topraklarımızda elde etmek. Milli tarım ve kendi kendine yetişen hayvancılık" dedi.

20 ÇİFTLİK YOLDA

Türkiye'de ithalata dayalı bir hayvancılık uygulandığı ve yerli üretim için düğmeye bastıklarını belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin 22 ilini yetiştirici bölge ilan edeceğiz. 20 damızlık hayvan çiftliği kurulacak. Üretici gidip kesim için besleyeceği hayvanı buradan alacak. Aynı şekilde küçükbaş hayvanlar için de damızlık çiftlikleri kurulacak. İlk etapta 50 bin damızlık hayvan geliyor. Hedefimiz 300 bin hayvan üzerine sistemi kurmak."

MERALAR ÜRETİCİYE AÇILACAK

Bakan Çelik, havza bazlı sistem uygulamasına yem bitkilerini dahil ettiklerini, bunların Türkiye'nin her yerinde ekilebildiğini, ayrıca meraları üreticilere açacaklarını söyledi. Çelik, "Bu da yem fiyatlarını aşağı çekecek. Yem fiyatları aşağı çekilip damızlık hayvan çiftlikleri kurulunca et fiyatları da aşağı çekilmiş olacak" mesajı verdi.

TÜRKİYE'NİN YARISI ŞAP ALANI

Çelik, Türkiye'nin şap hastalığından arındırılması için önemli bir adım atacaklarını belirtti. Şu anda Trakya bölgesinin 'şaptan ari bölge' olduğunu, bunu genişleteceklerini vurgulayarak, "Antalya'dan Sinop'a kadar hat çizeceğiz ve batıda kalan bölge şapa ari bölge ilan edildi. Buraya hayvan girişleri kontrol edilecek. Bölgeye girişleri kontrol için üç istasyon kurulacak. Denetimler yapılmadan bölgeye havyan sokulmayacak" diye konuştu.

TAĞŞİŞE 10 KAT CEZA

Çelik, gerek tarım gerek hayvancılıkta sistem sorununun çözüldüğünü, altyapı çalışmaları tamamlandığını, 2017'nin düğmeye basma yılı olacağını kaydetti. Tağşiş listelerinin devamının geleceğini söyleyen Çelik, "Bakanlık kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Tağşiş gıda ile ilgili çalışma yapıyoruz. Cezalar 10 kat artacak. Tağşiş yapanların işyeri kapatılacak ve bir daha başka ad altında dahi olsa açılmasına izin verilmeyecek" dedi.