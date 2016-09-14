Savunmada iki Türk yükseliyor

Defense News dergisi tarafından bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak hazırlanan 'Defense News Top 100' listesi yayımlandı. Bu yıl listede iki Türk firması yükselişe geçti. Aselsan, dünyanın en büyük savunma sanayisi kuruluşları listesinde dört sıra yükselerek 58'inci olurken, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/ TAI) altı basamak birden sıçrayarak 72'nci sıraya oturdu. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşu olan Aselsan, bu yıl açıklanan listede 1 milyar 26 milyon dolar ciro ile yer aldı.

MİLLİ SİLAHLARDA 'YENİ NESİL' DÖNEMİ



10 YILDA 35 BASAMAK ATLADI

Dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine 2006'da 93'üncü sıradan giren Aselsan, böylece 10 yılda 35 basamak birden yükselmiş oldu. Listeye giren diğer Türk firması TAİ, bu yıl 886.5 milyon dolarlık ciro elde etti. Listenin ilk 3 sırasında 40.6 milyar dolar ciroyla Lockheed Martin, 30.4 milyar dolarla Boeing, 25.3 milyar dolarla BAE Systems yer aldı.