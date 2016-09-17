ABD’den Alman bankaya rekor ceza

Deutsc he Bank hisselerinin kaybı yüzde 8’i aşarken, soruşturulan diğer Avrupa bankalarının hisse senetleri de düştü.

ABD'de kullandırdığı sorunlu konut kredileri nedeniyle 2008 küresel krizine neden olan finans kuruluşları arasında gösterilen Deutsche Bank'ın başı derde girdi. ABD Adalet Bakanlığı, bankaya 14 milyar dolar karşılığında davaları düşürmeyi teklif etti. Alman banka, bu tutarın o dönemde kullandırılan sorunlu kredilerden çok daha yüksek olduğunu ifade ederek ödeme yapmayacağını söyledi. Müzakerelerin uzun süre devam etmesi bekleniyor. Bankalar, krediyi geri ödeme gücü olmayan kişilere yüksek faizli konut kredileri satmakla, bunları 'mortgage'a dayalı yatırım araçlarına dönüştürüp risksiz ürünlermiş gibi pazarlamakla suçlanıyor.



EN BÜYÜK İKİNCİ MEBLAĞ

Adalet Bakanlığı Citigroup'a 2014'te 12 milyar dolar karşılığında uzlaşma teklif etmiş, banka 7 milyar dolar ödemişti. 2013'te JP Morgan Chase 13 milyar dolar, Bank of America ise 16.7 milyar dolar ceza ödemişlerdi. ABD'nin en büyük yatırım bankası Goldman Sachs ise 5.1 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti. Deutsche Bank'tan talep edilen meblağ, bugüne kadar verilen para cezaları arasında en büyüklerden biri olacak.