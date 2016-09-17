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’de devlet tahvili alana vatandaşlık

  • Giriş Tarihi: 17.9.2016
AB’de devlet tahvili alana vatandaşlık
AB’de devlet tahvili alana vatandaşlık

Küresel ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle yancı yatırımcı çekme konusunda sıkıntı yaşayan bazı Avrupa ülkeleri, dar boğazı tahvil karşılığında vatandaşlık vererek aşmakta buldu. Daha fazla yabancı yatırımcı çekmek için "tahvil karşılığında vatandaşlık" silahını kullanan 300 bin, ise 512 bin euro karşılığında kendisinden devlet tahvili alan yatırımcılara vatandaşlığın yolunu açıyor. Yeni Bir Hayat Genel Müdürü Şevki Akaydın, Macaristan'dan son bir yılda dünyadan 2 bin, Türkiye'den 150 kişi, Bulgaristan'dan ise dünyadan 500, Türkiye'den ise 35 kişinin daimi oturum izni aldığını bildirdi. Akaydın, tahvil alan kişilerin 7 yıl içinde Macaristan vatandaşı olarak AB pasaportuna başvurma fırsatı elde edebildiğini de kaydetti.

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