Bayramda 2.7 milyar dakika konuştuk

Türkiye, Kurban Bayramı'nda sevdikleriyle akıllı telefonlar üzerinden hasret giderdi, mobil internet aracılığıyla bayramlaştı. Turkcell'den gelen bilgilere göra, arife ve bayram günlerini kapsayan 5 gün boyunca toplamda 8.5 milyon GB veri kullanımı yapıldı. En fazla veri kullanımında ise İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla ilk beş sırayı paylaştı. Böylece Ramazan Bayramı'ndaki trafik aşılırken, geçen yılki Kurban Bayramı verileri de yaklaşık olarak ikiye katlandı.



26 MİLYON BİP

Turkcell aboneleri bayram süresince 1.5 milyar dakika konuştu ve 900 milyon SMS gönderdi. BiP üzerinden de 26 milyona yakın mesaj gönderilirken, yine bu servis üzerinden 400 bin arama yapıldı. Vodafone Türkiye aboneleri ise arife ve bayram günlerinde toplam 1.2 milyar dakika konuştu, 527 milyon SMS gönderdi ve 5 GB'lık veri kullanımı gerçekleştirdi. Vodafonelu'ların mobil internet kullanımı geçen yıla göre iki kat artış gösterdi. En çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.